YPF evoluciona con su modelo de seguridad: qué es un RTIC y cómo busca anticiparse a los incidentes

La inauguración de la Sala RTIC Security representa para YPF algo más que la apertura de un nuevo centro de monitoreo. El proyecto forma parte de un cambio en la manera de entender y gestionar la seguridad corporativa: pasar de un modelo principalmente reactivo, basado en responder cuando un incidente ya ocurrió, hacia una estrategia preventiva capaz de detectar señales de riesgo y actuar antes de que los problemas se materialicen.

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“Antes se operaba con una modalidad reactiva, y hoy es más proactiva y preventiva, evitando los incidentes antes que sucedan”, anunció el gerente de Seguridad Corporativa de YPF, Federico Valdez, y sentenció: “Un cambio de paradigma”.

El trabajo, remarcó Valdez, es coordinado con la Inteligencia Artificial “porque es muy difícil controlar 6.500 cámaras”, por lo que se logró una interacción constante con la gente que está en campo. “YPF está dividido en cinco regiones, y las mismas tienen casi 1.000 guardias para cada uno de los activos. El proceso se aceita constantemente, por lo que esta sala permite dar respuestas centralizadas. El día que haya un incidente se pueden tomar decisiones desde la misma sala”, detalló.

¿Qué es un RTIC?

Un RTIC —Real Time Intelligence Center— es un centro de inteligencia en tiempo real que permite centralizar información, monitorear operaciones de manera remota y tomar decisiones a partir de datos que llegan desde distintos puntos de una operación.

YPF viene incorporando este modelo en distintas áreas de la compañía como parte de su proceso de transformación tecnológica. El despliegue comenzó a tomar escala a fines de 2024, con la apertura de un RTIC dedicado a la perforación y fractura de pozos de Vaca Muerta en la Torre YPF, y luego se extendió a otras áreas de la operación. Para agosto de 2025, la compañía ya había inaugurado cinco RTIC, destinados a centralizar y optimizar distintos procesos mediante información en tiempo real.

Dentro de esa estrategia se incorpora ahora la Sala RTIC Security, enfocada específicamente en la gestión de la seguridad. El nuevo centro funciona en la Torre YPF de Buenos Aires y permite centralizar información proveniente de más de 520 activos estratégicos distribuidos en todo el país. Opera las 24 horas de los 365 días del año y cuenta con 19 puestos operativos simultáneos.

En esta sala convergen cámaras de videovigilancia, videoanalítica, inteligencia artificial y drones dentro de un mismo sistema, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo, analizar la información y coordinar respuestas desde un único centro de operaciones.

Una mirada integral sobre la seguridad

La Sala RTIC Security también incorpora los drones dentro de este nuevo modelo. YPF cuenta con 11 drones operativos, cinco de ellos con capacidad de despliegue autónomo desde estaciones fijas ubicadas en activos prioritarios.

Además, todas las operaciones aéreas son gestionadas remotamente desde la Sala RTIC Security por pilotos certificados.

La centralización facilita el análisis, mejora la trazabilidad de los incidentes y permite coordinar las respuestas con las distintas unidades de negocio.

Una transformación acorde a la escala de YPF

La evolución del sistema de seguridad está directamente relacionada con la dimensión de las operaciones de YPF. Con activos estratégicos distribuidos en todo el país, la compañía necesita mecanismos capaces de integrar información de múltiples instalaciones y responder de manera coordinada.

La Sala RTIC Security se suma así a una serie de centros de inteligencia en tiempo real que YPF viene incorporando desde 2024 para distintas áreas de su operación. El modelo busca centralizar información, mejorar la capacidad de análisis y tomar decisiones a partir de datos en tiempo real.

La nueva infraestructura forma parte del plan estratégico “cuatro por cuatro” de Marín, orientado a fortalecer la eficiencia operativa y la seguridad. Representa, en definitiva, una transformación en la forma de gestionar los riesgos: más información integrada, mayor capacidad de análisis, inteligencia artificial, monitoreo aéreo y una operación permanente para anticiparse a los incidentes en lugar de limitarse a reaccionar cuando ya ocurrieron.