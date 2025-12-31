Plan Angelelli: Quintela alcanzó las mil viviendas entregadas y consolidó la política habitacional en La Rioja

El Plan Angelelli alcanzó el hito de mil viviendas entregadas en todo el territorio de La Rioja, consolidándose como una de las políticas habitacionales más sostenidas del Gobierno provincial. La iniciativa representó una respuesta concreta a la demanda de las familias riojanas, en un contexto económico adverso marcado por la paralización de la obra pública y la falta de transferencias nacionales.

Financiado íntegramente con recursos provinciales, el Plan Angelelli se consolidó como una política central para reducir desigualdades y garantizar el derecho a la vivienda digna. La iniciativa trasciende el esquema tradicional de vivienda social, ya que incorpora un enfoque integral que articula soluciones habitacionales con obras de infraestructura, orientadas a fortalecer la integración urbana y el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Un programa con enfoque integral y arraigo comunitario

Lazado en 2019, el Plan Angelelli surgió como respuesta directa a la crisis habitacional y económica heredada de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, que dejó a numerosas familias sin acceso adecuado a una vivienda. El plan lleva el nombre de Monseñor Enrique Angelelli en homenaje a su compromiso histórico con los sectores más vulnerables y la vida comunitaria que dejaron una profunda marca en la provincia.

A diferencia de los planes convencionales, su objetivo central es transformar asentamientos precarios en barrios consolidados, además de incorporar red de agua potable, cloacas, energía eléctrica, calles y equipamiento comunitario. Todas estas acciones se desarrollan sin desalojos y de esta forma se puede promover el arraigo de las familias en sus territorios.

El impacto del programa quedó reflejado en el Censo 2022, que posicionó a La Rioja con un 76% de hogares con vivienda propia, uno de los porcentajes más altos del país. Además, su implementación potenció la actividad económica local mediante la participación de empresas provinciales como Rioja Vial, Edelar, Aguas Riojanas y Riodeco, lo que generó empleo y fortaleció el circuito productivo interno.

La vivienda propia como un derecho elemental

En 2023, la sanción de la Ley Provincial Angelelli otorgó un marco legal duradero al programa, lo que asegura su continuidad más allá de las gestiones de Gobierno y se consolidó como un instrumento eficaz contra la usurpación de propiedades.

Sin embargo, el avance de las obras enfrentó un desafío significativo con la llegada del Gobierno nacional de Javier Milei, cuya decisión de cortar financiamiento y no transferir fondos adeudados a la provincia ralentizó la ejecución de nuevos proyectos. Aun así, el Ejecutivo riojano ratificó su compromiso de sostener la iniciativa, continuar con la entrega de viviendas, reactivar unidades en construcción y avanzar en el desarrollo de centros de cuidados infantiles asociados al plan.