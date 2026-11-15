Viviendas sociales: La Rioja alcanzó los 1.037 hogares entregados por el Plan Angelelli

La Rioja alcanzó las 1.037 viviendas entregadas a través del Plan Angelelli, luego de una nueva adjudicación realizada durante el aniversario de Guandacol. La iniciativa también llegó a las 32 soluciones habitacionales en el departamento Coronel Felipe Varela, en el marco de una política que el Gobierno provincial sostiene con financiamiento propio.

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La entrega fue encabezada por la diputada nacional Gabriela Pedrali, acompañada por la vicegobernadora Teresita Madera, el intendente Hugo Raúl Páez, el diputado provincial Antonio Veragua Massud, integrantes de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli y funcionarios municipales.

Durante la actividad, Pedrali destacó el impacto de la vivienda para la familia beneficiaria: "Estoy feliz de ser partícipe de una nueva entrega del Plan. Es ese techo que les permite no solamente planificar y cuidar a su familia, sino también vivir con dignidad".

Una política habitacional con fondos provinciales

La legisladora se refirió a la continuidad del programa frente a la interrupción del financiamiento nacional para la construcción de viviendas. En ese sentido, señaló que la Provincia mantiene las obras con recursos propios y mediante acuerdos con los municipios.

"Hay un Gobierno nacional que ha abandonado las políticas habitacionales. Ante la ausencia de financiamiento nacional, el Gobierno provincial pone énfasis en este programa para seguir sosteniéndolo", remarcó.

También destacó el trabajo conjunto con el municipio de Felipe Varela y recordó que, durante una visita anterior a la localidad, se había firmado un convenio para continuar acompañando a familias que esperan una solución habitacional: "Esto nace también de un municipio y de un intendente muy comprometidos con el Plan y con las necesidades de muchas familias. Por eso seguimos trabajando. Esperamos que algunas de ellas ya puedan vivir y pasar este fin de año en su casa".

Pedrali llamó a priorizar la gestión y las políticas públicas por encima de las candidaturas

En cuanto al escenario político y las posibles candidaturas a la gobernación en 2027, Pedrali afirmó que la prioridad debe centrarse en las necesidades de la población y en las respuestas que brindan las políticas públicas. En ese sentido, señaló que el objetivo principal desde el peronismo es "generar esperanza" frente a la delicada situación que atraviesan numerosas familias tanto en La Rioja como en el resto del país, a las que describió como golpeadas por "el fracaso del plan económico de este Gobierno".

Por último, Pedrali vinculó el desarrollo del programa con el legado de monseñor Enrique Angelelli y el acompañamiento permanente a las comunidades. Al cierre de su intervención, destacó el valor de las convicciones espirituales como motor de trabajo: "Creo que vale la pena rescatar esa fuerza que nos da la fe cristiana en todo lo que encaremos. Que bendiga este hogar y a toda la gente que lo visite".