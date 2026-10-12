En el marco de la iniciativa del Plan Angelelli, La Rioja amplía las políticas de cuidado y asistencia comunitaria para aliviar los gastos de las familias y aliviar a quienes llevan adelante las tareas de cuidado. De esta manera pusieron en marcha la Lavandería Comunitaria "Cuidar" en el barrio Francisco II, en la zona este de la ciudad de La Rioja.

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La diputada nacional y fundadora del programa, Gabriela Pedrali, estuvo presente en la inauguración de este nuevo espacio que busca facilitar el acceso al lavado de la ropa y acompañar a las familias que tienen dificultades para afrontar esta tarea cotidiana. “Esta lavandería comunitaria nace con el objetivo de estar cerca de las familias, aliviar las tareas cotidianas y fortalecer los lazos de nuestro barrio”, expresó en el acto.

Impulsado a través de la Dimensión Sociocomunitaria, la propuesta cuenta con equipamiento de bajo consumo, un sistema sencillo de turnos y tarifas sociales accesibles. Además, incorporará personal capacitado para brindar escucha, orientación y acompañamiento a quienes utilicen el servicio.

La experiencia de Latinoamérica

La legisladora explicó que el proyecto tomó como referencia una experiencia desarrollada en la Ciudad de México, que fue adaptada a las necesidades locales. En ese sentido, destacó la importancia de conocer la realidad del barrio y las demandas de sus habitantes para impulsar iniciativas de este tipo.

De la apertura participaron el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem; la secretaria de la Mujer y Diversidad, Karen Navarro; la administradora general de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza; la coordinadora de Proyectos, Belén Heredia; los equipos del Plan y vecinos del barrio.

Una respuesta a las tareas de cuidado

La administradora general de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza, explicó que la iniciativa surgió para acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad que tienen dificultades para acceder a servicios regulares de lavado o no cuentan con un lavarropas automático.

“En ese marco, desde el Plan Angelelli surge esta iniciativa para acompañar las tareas de cuidado de cada una de las familias del barrio”, señaló. También destacó que el servicio busca contribuir a la economía familiar y promover hábitos de higiene y cuidado de las prendas.

El proyecto se desarrollará en articulación con la Secretaría de la Mujer y Diversidad, que llevará adelante capacitaciones con perspectiva de género destinadas tanto al personal como a las personas usuarias. El objetivo es promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado y visibilizar su impacto en la vida cotidiana.

“Pensarse en esquemas integrales de cuidado significa pensar cuáles son los tiempos que tienen las mujeres para poder salir a participar comunitariamente, sostener un trabajo afuera o acompañar las tareas educativas de los chicos”, sostuvo Navarro. La funcionaria también remarcó la necesidad de involucrar a los varones en las responsabilidades de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

Apertura

La Lavandería Comunitaria “Cuidar” funcionará en el complejo de viviendas en altura del Plan Angelelli, en el barrio Francisco II de la ciudad de La Rioja. El servicio estará disponible de martes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20, y los sábados, de 9 a 13. Cada turno permitirá lavar hasta 14 kilos de ropa.

Durante la apertura, Pedrali agradeció el acompañamiento de la comunidad y señaló que la nueva propuesta se suma a otras iniciativas que ya funcionan en el barrio, como el Espacio Comunitario Laboral, el FES, la bloquera y la huerta comunitaria.

“Seguimos sumando acciones y concretando proyectos”, expresó la diputada, quien anticipó que los equipos continúan trabajando en nuevas propuestas para acompañar a las familias.