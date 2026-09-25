El vino riojano profundiza su caída durante Milei: las exportaciones se desplomaron 30,6% en un año en medio de la crisis

Por la crisis impulsada por el presidente Javier Milei, la industria vitivinícola de La Rioja atraviesa una fuerte caída en sus ventas al exterior, con una baja del 30,6% en el volumen de vino exportado durante agosto de 2026 en comparación con el mismo mes del año pasado. La provincia pasó de enviar 1.963 hectolitros en agosto de 2025 a apenas 1.363 hectolitros este año, en un contexto nacional de retroceso de las exportaciones.

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El dato adquiere relevancia para la economía riojana por el peso que tiene la producción vitivinícola dentro de las actividades regionales. La caída de agosto se ubicó además 2,8 puntos porcentuales por encima del retroceso registrado en el conjunto del país, lo que muestra una contracción más pronunciada para las ventas externas de la provincia.

En agosto de 2026, Argentina exportó 121.908 hectolitros de vino, lo que representó una disminución del 27,8% interanual. La Rioja, con sus 1.363 hectolitros enviados al exterior, registró una baja del 30,6%.

La caída riojana fue mayor que la nacional

La diferencia entre ambos registros marca que la provincia tuvo durante agosto una contracción mayor que la observada en el total nacional. En términos de volumen, fueron 600 hectolitros menos los que salieron de La Rioja respecto de agosto de 2025.

En materia de divisas, las exportaciones riojanas de vino representaron durante agosto unos 223.000 dólares. El ranking provincial de exportaciones de vino durante agosto estuvo encabezado por Mendoza, con 115.816 hectolitros, mientras en segundo lugar se ubicó San Juan, con 1.638 hectolitros, seguida por Salta, con 1.630.

La Rioja quedó en el cuarto lugar, con los 1.363 hectolitros exportados durante el mes. La diferencia con las provincias que la precedieron fue reducida en términos de volumen, aunque el desempeño riojano mostró una caída interanual superior a la registrada por el conjunto de las exportaciones argentinas.

Un retroceso durante la gestión de Milei

Los números corresponden a agosto de 2026, durante la gestión del presidente Javier Milei, y muestran la evolución de las exportaciones riojanas respecto del mismo período del año anterior. El dato se suma al escenario de dificultades que atraviesan distintas actividades productivas de la provincia.

En esa línea, se plantea un desafío para un sector vinculado a las economías regionales y a la generación de ventas al exterior. Con 1.363 hectolitros exportados y 223.000 dólares en divisas, La Rioja cerró agosto con una caída del 30,6% en el volumen comercializado fuera del país, por encima del descenso nacional del 27,8%.