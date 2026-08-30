Vialidad provincial: La Rioja amplía el bacheo de rutas y proyecta nuevas obras viales para los próximos meses

El Gobierno de La Rioja junto con Vialidad Provincial intensificaron durante las últimas semanas las tareas de mantenimiento de rutas y caminos en distintos puntos y prepara un nuevo esquema de intervenciones para los próximos meses. Los trabajos incluyen limpieza de banquinas, perfilado de caminos enripiados y un plan de bacheo sobre rutas pavimentadas, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación.

En diálogo con Radio La Ciudad, el ingeniero Jorge Escudero explicó que las cuadrillas concentran actualmente buena parte de sus esfuerzos en tareas de mantenimiento y liberación de zonas de visibilidad. En las rutas pavimentadas, ya se realizaron trabajos sobre la Ruta 9 y están previstas intervenciones en las rutas 28, 29 y 10.

Escudero explicó que Vialidad Provincial establece las prioridades de acuerdo principalmente con el volumen de tránsito de cada camino. Por ese motivo, las primeras intervenciones se concentran en las rutas principales y posteriormente avanzan sobre caminos secundarios.

Las rutas con mayor circulación tienen prioridad

También se consideran especialmente los accesos a establecimientos educativos y aquellos sectores que registran un movimiento superior durante festividades patronales y eventos de las distintas localidades.

Para definir las necesidades, Vialidad mantiene además comunicación con los municipios. Los intendentes y responsables departamentales transmiten los requerimientos, mientras que los inspectores y responsables de cada zona realizan un seguimiento del estado de los caminos.

El aumento de costos condiciona el mantenimiento

Uno de los principales inconvenientes señalados por Escudero está relacionado con el incremento del precio de los materiales y del combustible. En los caminos enripiados, Vialidad procura utilizar canteras cercanas a los sectores donde se ejecutan los trabajos. Cuando el material debe trasladarse desde mayores distancias, aumenta el consumo de combustible y, consecuentemente, el costo de las intervenciones.

Una situación similar se presenta en las tareas de asfaltado y bacheo, donde el aumento de los insumos no está acompañado, según explicó el ingeniero, por un crecimiento equivalente de los recursos disponibles.

Nuevas obras para lo que resta del año

Entre las principales intervenciones previstas aparece la pavimentación de la Ruta Provincial 31, que conecta Catuna con Milagro. También está proyectada la construcción de una rotonda en la intersección de las rutas 28 y 29, en el acceso a Portezuelo, además de la continuidad del plan de mantenimiento y bacheo en diferentes sectores de la provincia.

Algunas de estas tareas ya comenzaron en municipios como Chamical, mientras que también se anticiparon próximas intervenciones en Olta. El objetivo es extender progresivamente las reparaciones a las distintas rutas pavimentadas que requieran mantenimiento. Escudero pidió además extremar las precauciones al circular por sectores donde se desarrollen trabajos viales y respetar la señalización y las velocidades establecidas.

El funcionario hizo especial hincapié en evitar el uso del teléfono celular al conducir y cuestionó las velocidades que se alcanzan en caminos enripiados y rurales, donde algunos vehículos llegan a superar los 120 kilómetros por hora. Según explicó, además del riesgo para quienes circulan, las altas velocidades generan polvo y desplazamiento del material, lo que contribuye al deterioro de los propios caminos.