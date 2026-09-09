Veteranos de La Matanza regresarán a Malvinas para homenajear a los soldados caídos: todos los detalles

A 44 años de la Guerra de Malvinas, 11 excombatientes y tres familiares directos de soldados caídos en el Crucero General Belgrano viajarán desde La Matanza hacia las Islas para rendir homenaje a quienes murieron durante el conflicto y cuyos restos descansan en el Cementerio de Darwin.

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El viaje se realizará por cuarto año consecutivo a partir de una iniciativa impulsada por el municipio, que entregó los pasajes aéreos y la estadía a los veteranos y familiares que participarán de la visita. La propuesta busca facilitar el regreso de los excombatientes al territorio donde combatieron y mantener vigente la memoria de los soldados argentinos.

Entre los viajeros habrá además un veterano que realizará el viaje acompañado por su hijo, mientras que otros dos jóvenes del distrito participarán de la experiencia con el objetivo de acercar a las nuevas generaciones la historia vinculada con Malvinas y el recuerdo de quienes participaron de la guerra.

Durante el encuentro de entrega de la documentación para el viaje, el intendente Fernando Espinoza destacó la importancia de que los veteranos puedan regresar a las islas y visitar el Cementerio de Darwin, donde se encuentran sepultados soldados argentinos que murieron durante el conflicto de 1982.

“Es una emoción enorme y una gran felicidad ver a nuestros héroes de Malvinas, y a sus familiares recibiendo todo lo necesario para volver a pisar el suelo de Malvinas”, sostuvo el jefe comunal.

Desde el municipio señalaron que el programa se sostiene pese al contexto económico del país y remarcaron que el objetivo es garantizar que los veteranos puedan realizar el viaje con las condiciones necesarias para concretar la visita.

Ramón Robles, presidente de la Confederación de Veteranos de Malvinas de la República Argentina, agradeció el acompañamiento municipal y destacó el significado que tiene para los excombatientes regresar a las islas más de cuatro décadas después del conflicto.

“Estamos muy agradecidos, es un viaje super especial”, afirmó Robles, quien señaló que la experiencia permite reencontrarse con recuerdos que permanecen en la memoria de quienes participaron de la guerra.

La visita tendrá como uno de sus puntos centrales el Cementerio de Darwin, donde los veteranos y familiares podrán rendir homenaje a los soldados argentinos fallecidos durante el conflicto. Para los familiares de los tripulantes del Crucero General Belgrano, el viaje tendrá además una dimensión particular, ya que permitirá mantener presente el recuerdo de los 323 tripulantes que murieron tras el hundimiento del buque el 2 de mayo de 1982.

Durante el acto, Espinoza también realizó cuestionamientos políticos al Gobierno nacional y vinculó la cuestión de Malvinas con las posiciones del presidente Javier Milei respecto de la soberanía sobre las islas y su relación con el Reino Unido.

Más allá de esas declaraciones, el eje de la iniciativa municipal estará puesto en el viaje de los veteranos y familiares, que volverán a las islas para rendir homenaje a los caídos y mantener viva la memoria de la comunidad de La Matanza vinculada con la Guerra de Malvinas.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca además transmitir ese legado a las nuevas generaciones, especialmente a partir de la participación de jóvenes y del viaje de un veterano junto a su hijo.