¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que podría reemplazar a Maduro en Venezuela?

FOTO ARCHIVO-La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presenta un proyecto de presupuesto del gobierno para 2026 ante la Asamblea Nacional

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez podría hacerse cargo del gobierno de Venezuela después de ‍que Donald Trump dijera ⁠el sábado que Nicolás Maduro había sido capturado por las fuerzas estadounidenses.

* Maduro ha llamado a Rodríguez una "tigresa" por su férreadefensa del gobierno socialista. * La vicepresidenta trabaja en estrecha colaboración con suhermano, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la AsambleaNacional. * Rodríguez, de 56 años y oriunda de Caracas, nació el 18 demayo de ‌1969 y es hija del guerrillero de ⁠izquierda JorgeAntonio Rodríguez, quien fundó ⁠el partido revolucionario LigaSocialista en la década de 1970. * Las funciones de Rodríguez como ministra de Hacienda y deHidrocarburos, ‍simultáneamente con su cargo de vicepresidenta,la han convertido en una figura clave en ⁠la gestión de laeconomía venezolana ‌y le han otorgado una gran influencia en eldebilitado sector privado del país. Ha seguido aplicandopolíticas económicas ortodoxas en un intento por combatir lainflación desmesurada. * Rodríguez pidió el sábado al gobierno de Estados Unidosque ‌proporcione ‌pruebas de vida de Maduro y su esposa, CiliaFlores, en un mensaje de audio reproducido en la televisiónestatal, pero se desconoce su paradero exacto. * Es abogada egresada de la Universidad Central ​de Venezuelay ascendió rápidamente en las filas políticas en la últimadécada, desempeñándose como ministra de Comunicación eInformación entre 2013 y 2014. * Rodríguez, conocida por ser una amante de la moda y de laropa de diseño, fue ministra de Relaciones Exteriores entre 2014y 2017. Ocupando ese cargo ‍intentó colarse en una reunión delbloque comercial del Mercosur en Buenos Aires, luego de lasuspensión de Venezuela del grupo. * Se desempeñó como jefa de una Asamblea Constituyenteprogubernamental, que amplió los poderes de Maduro, en 2017. * Rodríguez fue ​nombrada vicepresidenta en junio de 2018, yMaduro anunció el nombramiento en X describiéndola como “unamujer joven, valiente, curtida, hija de ​un mártir,revolucionaria y probada en mil batallas”. * En agosto de 2024, Maduro agregó el Ministerio deHidrocarburos a ⁠los cargos de Rodríguez. Allí se le encomendógestionar la escalada de las sanciones estadounidenses a laindustria más importante del país.

