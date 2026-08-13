Venezolanos se preparan para cortes de luz y agua más severos ante la inminencia de El Niño

Los venezolanos, ya castigados, se preparan para cortes de luz y agua aún más severos ante la inminente llegada de El Niño.

Menos de dos meses después de los devastadores terremotos que dejaron más de 6.000 muertos, el gobierno está instando a los venezolanos a ahorrar luz y agua, algo que muchos interpretan ‌como un presagio de apagones aún más generalizados ‌y una menor disponibilidad de agua tras meses de cortes ya severos.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo la semana pasada que El Niño ya estaba afectando al país y podría provocar sequía antes de fin de año. El fenómeno, que calienta el Océano Pacífico alterando los patrones climáticos globales, hace necesaria la conservación de luz y agua, afirmó.

El llamado a profundizar las medidas de ahorro energético en la ya sobrecargada red eléctrica ha desatado nuevas protestas en diversas regiones donde la población y las empresas sufren cortes de luz de hasta 10 horas diarias, frecuentes averías que provocan largos apagones y ​un suministro de agua intermitente.

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"En mi ⁠cabeza no entiendo dónde vamos a ahorrar luz si es que no tenemos", dijo Mariela Núñez, una maestra jubilada ‌de 75 años de Valencia, una ciudad del centro del país, donde los cortes de luz ⁠son cada vez más largos.

"Se va cuando menos esperas. No se ⁠puede casi dormir por el calor y aparte de eso en mi edificio uno de los ascensores sufrió un daño en el motor por los bajones eléctricos, así que a veces nos toca subir 12 pisos".

Venezuela cuenta con menos de 13.000 ⁠megavatios (MW) de capacidad de generación disponible de los 36.000 MW instalados, lo que deja un déficit de ​más de 1.500 MW entre oferta y demanda que las autoridades intentan evitar que ‌se agrave.

Casi el 90% de la capacidad térmica está fuera ‌de servicio tras años de desinversión y retraso en el mantenimiento, según un informe publicado a principios de ⁠este año por el experto en energía Nelson Hernández. Esto ha incrementado la dependencia de la energía hidroeléctrica, principalmente del sistema del Guri, en el sur del país, a más del 80%.

Rodríguez prometió que se restablecerán hasta 4.800 MW de capacidad instalada antes de fin de año y afirmó que los contratos firmados recientemente con GE Vernova e IMPSA para reparaciones ​y nuevas turbinas también ‌impulsarían el suministro eléctrico. Sin embargo, las promesas incumplidas en el pasado generan escepticismo.

"Debemos ser técnicos y honestos con la ciudadanía. El fenómeno de El Niño no es la causa de la crisis de los servicios, es un factor que simplemente agrava un déficit histórico", dijo José Antonio Robles, director del centro de ingeniería del estado Zulia.

Atribuyó la actual necesidad de racionamiento a años de insuficiente inversión en generación ⁠y al deterioro de las líneas de transmisión y distribución, que han dejado al sistema eléctrico incapacitado para satisfacer la demanda.

Además del racionamiento, se prevén sequías e incendios forestales que podrían impactar la producción agrícola, afirmó Abraham Salcedo, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela.

El Ministerio de Información y la estatal eléctrica Corpoelec no respondieron a solicitudes de comentarios.

CORTES OBSTACULIZAN RECUPERACIÓN

En Caracas, la semana pasada el gobierno ordenó a los edificios de oficinas y centros comerciales que apagaran los ascensores tres horas al día, mientras que algunos ministerios y oficinas públicas redujeron sus horarios de servicio a tres días por semana hasta ‌nuevo aviso.

Fábricas, comercios y granjas afectadas por los deficientes servicios públicos o que buscan recuperarse de los sismos prevén una menor producción y pérdidas de ingresos si el suministro de agua y luz se reduce aún más, según cámaras empresariales.

Enfermeros y médicos dijeron que algunos hospitales públicos y clínicas privadas están reforzando preventivamente la instalación de generadores para los servicios de emergencia.

"¿Cómo van las empresas a instalarse en Venezuela? ¿Cómo van a crecer si no saben cuándo se van a incorporar megavatios al sistema eléctrico ‌nacional?", preguntó Ernesto Abbas, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, una zona industrial afectada por los cortes de energía.

En las ciudades más afectadas por los dos sismos, incluyendo la devastada La Guaira en la costa norte del país, las familias han vivido en ‌tiendas de campaña frente a ⁠sus edificios dañados durante semanas y afirman que no pueden soportar más malas noticias.

"No tengo ni idea qué vamos a hacer", dijo Josefina Rodríguez, de 59 años, que vigilaba el apartamento de ​su hija desde una tienda de campaña mientras esperaba noticias oficiales sobre si sería reparado o demolido.

Sin agua corriente y con solo un cable de un edificio vecino para encender una bombilla y un ventilador, teme que el nuevo racionamiento empeore aun más la situación.

Con información de Reuters