Uno por uno, los alcances y desafíos en la regulación del uso del celular en las aulas riojanas

Tras la iniciativa del gobernador de Ricardo Quintela para avanzar en la regulación del uso de celulares en las escuelas, el Gobierno de La Rioja analiza los alcances de la normativa y su aplicación.

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Según el ministro de Educación, Ariel Martínez, la regulación apunta a reducir las distracciones que generan las pantallas durante el aprendizaje y a fortalecer los vínculos entre estudiantes dentro de las instituciones. "No se trata de una prohibición antojadiza, sino de una regulación orientada a sensibilizar sobre el buen uso de la tecnología. Buscamos reducir la dependencia, la distracción y los procesos de dispersión que afectan el desarrollo cognitivo de los alumnos", explicó el funcionario.

La normativa contempla restricciones para los niveles Inicial y Primario, donde quedará suspendido el uso de dispositivos móviles dentro de las instituciones. En el nivel Secundario, la propuesta promueve espacios comunes libres de pantallas durante los recreos, con el objetivo de incentivar la convivencia, el diálogo y la lectura. Dentro del aula, los teléfonos solo podrán utilizarse cuando el profesor lo requiera expresamente para desarrollar contenidos educativos.

La regulación también contempla el uso de plataformas digitales fuera del horario escolar. Sobre ese punto, Martínez señaló que los equipos técnicos trabajan para establecer criterios que permitan reducir la exposición permanente a las pantallas sin dejar de lado la enseñanza de nuevas tecnologías.

"Queremos evitar la activación constante de pantallas fuera de la jornada laboral y escolar, reduciendo la carga digital sin perder de vista los avances en programación e inteligencia artificial que venimos promoviendo", sostuvo. La aplicación de la normativa será progresiva una vez que la ley sea sancionada y promulgada. Mientras tanto, algunos establecimientos ya desarrollan experiencias piloto.

Cuándo terminan las clases en La Rioja

Martínez también precisó las fechas previstas para el cierre del año escolar. Las actividades áulicas habituales finalizarán a fines de noviembre, mientras que el cierre formal del ciclo lectivo se concretará durante la segunda semana de diciembre. El ministro destacó la continuidad del calendario escolar durante el último año y señaló que no hubo interrupciones por medidas de fuerza.

En relación con los salarios y las condiciones laborales, Martínez ratificó que el Gobierno provincial mantiene abierta la mesa paritaria con los gremios docentes y que las negociaciones continuarán en las próximas semanas.

"Nunca cerramos el diálogo con los gremios. Venimos avanzando en aspectos estructurales como la estabilidad laboral, los concursos docentes y el saneamiento del sistema, y continuaremos en las mesas técnicas para lograr los consensos necesarios", concluyó.

De esta manera, la agenda educativa provincial combina la implementación de nuevas reglas para el uso de celulares en las escuelas, la organización del cierre del ciclo lectivo y la continuidad de las conversaciones salariales con los representantes de los trabajadores de la educación.