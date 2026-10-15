La Legislatura de La Rioja avanzará con una ley sobre el uso de celulares en las aulas: cómo es el proyecto

El Gobierno de La Rioja impulsará una ley para regular el uso de celulares y dispositivos móviles en los establecimientos educativos de la provincia, desde el nivel inicial hasta el secundario. El anuncio fue realizado por el gobernador Ricardo Quintela, quien planteó la necesidad de establecer pautas para el uso de la tecnología durante la jornada escolar.

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La iniciativa apunta a promover mejores condiciones para el aprendizaje, la concentración y los vínculos presenciales entre estudiantes, en un contexto en el que las pantallas forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. “Sabemos que las pantallas son parte de la vida cotidiana y tienen cosas muy útiles. Pero el uso temprano y excesivo afecta la atención, el aprendizaje, la salud y el encuentro cara a cara”, expresó el mandatario al fundamentar la propuesta.

Según explicó Quintela, el objetivo es recuperar a la escuela como un espacio destinado a la enseñanza, el juego y el aprendizaje compartido, con especial atención a las consecuencias que puede tener el uso excesivo de dispositivos móviles en el ámbito educativo.

La propuesta contempla criterios diferenciados de acuerdo con la edad y la etapa de desarrollo de los alumnos. Para los niños más pequeños, se busca establecer mayores niveles de protección durante toda la jornada escolar, mientras que para los adolescentes se prevé acompañar su autonomía progresiva mediante pautas vinculadas con objetivos pedagógicos.

De esta manera, la iniciativa pretende abordar el uso de celulares dentro de las escuelas teniendo en cuenta las necesidades de cada nivel educativo, sin desconocer que la tecnología también puede cumplir una función útil en determinadas actividades de enseñanza. El anuncio abre el camino a una discusión legislativa sobre las condiciones en las que se utilizan los dispositivos móviles en las aulas y las pautas que deberán contemplarse para su aplicación en los distintos establecimientos.

Quintela también remarcó que la regulación no dependerá únicamente de las decisiones que se adopten dentro de las escuelas, sino que requerirá la participación de toda la comunidad educativa. En ese sentido, destacó el papel de los docentes en la construcción de hábitos de uso responsable de la tecnología y señaló que las familias también tienen una función central en el acompañamiento de niños y adolescentes.

“Esto se construye todos los días junto a los docentes y, fundamentalmente, desde cada hogar”, afirmó el gobernador. La iniciativa busca instalar el debate sobre el uso de celulares en las escuelas riojanas y establecer herramientas para abordar los desafíos que plantea la presencia de pantallas desde edades tempranas.

Por el momento, el anuncio corresponde a una propuesta que deberá avanzar en la Legislatura provincial. La regulación todavía no fue presentada como una norma vigente y sus alcances definitivos dependerán del contenido que se debata y eventualmente se apruebe.