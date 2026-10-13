La Rioja avanza con su política de energías renovables: Quintela inauguró un nuevo parque solar

El gobernador Ricardo Quintela inauguró el Parque Solar Municipal de Tama, en el departamento Ángel Vicente Peñaloza, una instalación de 50 kilovatios (kW) que permitirá generar energía equivalente a aproximadamente el 35% de la demanda del alumbrado público departamental. La obra forma parte del programa provincial Municipios Sustentables y busca disminuir los recursos que los municipios destinan al consumo eléctrico de calles y espacios públicos.

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El nuevo parque permitirá compensar una parte de la demanda energética mediante electricidad generada a partir de la radiación solar. Según las estimaciones oficiales, el aporte de la instalación contribuirá a reducir el gasto municipal asociado al alumbrado público durante su vida útil.

La inauguración se inscribe en la política provincial de incorporación de infraestructura solar en distintas localidades riojanas. A través de este tipo de proyectos, el Gobierno busca que los municipios puedan cubrir una parte de sus consumos eléctricos con generación renovable y mejorar la administración de los recursos destinados a los servicios públicos.

Un aporte para reducir el gasto en iluminación

Durante el acto, el secretario de Energía, Alfredo Pedrali, destacó la continuidad de las obras en el interior provincial. “Se sigue con la inauguración de los parques que fueron destinados para llevar a los municipios para que les ayude a los consumos de iluminación pública”, expresó.

La instalación de Tama tiene una potencia de 50 kW y está diseñada para aportar energía al sistema eléctrico, compensando parte del consumo que requiere el alumbrado público. De acuerdo con los cálculos difundidos por el Gobierno provincial, la generación del parque equivaldrá aproximadamente al 35% de la energía necesaria para mantener la iluminación pública del departamento.

Ese aporte permitirá reducir una parte de los costos asociados al servicio, aunque el parque no cubrirá la totalidad de la demanda. La energía restante deberá continuar abasteciéndose mediante el sistema eléctrico.

El ahorro efectivo dependerá de la generación que alcance la instalación y de su contribución al consumo municipal. Sin embargo, el objetivo del proyecto es incorporar una fuente renovable que permita disminuir el gasto energético sostenido por el municipio a lo largo del tiempo.

La iluminación pública representa uno de los consumos eléctricos vinculados con el funcionamiento cotidiano de las localidades. Por eso, la incorporación de generación solar busca ofrecer una alternativa para atender parte de esa demanda y administrar de manera más eficiente los recursos disponibles.

Municipios Sustentables y la expansión de la energía solar

El Parque Solar Municipal de Tama forma parte del programa Municipios Sustentables, una iniciativa provincial que promueve la instalación de infraestructura fotovoltaica en distintas localidades del interior riojano. La propuesta apunta a incorporar generación renovable para atender consumos públicos y avanzar en una matriz energética con mayor participación de fuentes de bajo impacto ambiental.

Durante su funcionamiento, la tecnología fotovoltaica produce electricidad sin necesidad de quemar combustibles, lo que contribuye a reducir las emisiones asociadas a otras formas de generación. En ese marco, la obra inaugurada en Tama suma capacidad de generación solar a la infraestructura energética provincial y amplía las alternativas disponibles para atender los consumos de los municipios.

La continuidad de estos proyectos también busca extender los beneficios de la generación renovable más allá de los principales centros urbanos. En este caso, la instalación está destinada específicamente a compensar una parte del consumo eléctrico del alumbrado público del departamento Ángel Vicente Peñaloza.