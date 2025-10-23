Un migrante devuelto a Francia regresa a Reino Unido en una pequeña embarcación

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de migrantes a bordo de una lancha neumática hace gestos a los migrantes que nadan en el mar antes de abandonar la costa del norte de Francia en un intento de cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido

oct (Reuters) -Uno de los primeros migrantes devueltos a Francia en el marco del emblemático acuerdo "uno entra, uno sale" del Gobierno británico ha regresado a Reino Unido en una pequeña embarcación, según ha confirmado un ministro, que ha añadido que será deportado por segunda vez.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron en julio que Reino Unido deportaría a Francia a algunos de los indocumentados que llegan a través del Canal de la Mancha a cambio de aceptar el mismo número de solicitantes de asilo con vínculos familiares británicos.

Starmer afirmó que este acuerdo "pionero" tendría un efecto disuasorio y contribuiría a su promesa de "acabar con las bandas" y reducir la llegada de pateras.

El inmigrante, cuyo nombre no se dio a conocer, dijo al diario The Guardian que había sido víctima de esclavitud moderna a manos de traficantes de personas en el norte de Francia.

La noticia del regreso del migrante se produjo cuando el número de llegadas en pequeñas embarcaciones en lo que va de año alcanzó las 36.954, superando el total de 36.816 para 2024 y convirtiendo 2025 en el segundo año más alto registrado después de 2022.

Unas 42 personas han sido devueltas por ahora en las fases piloto del plan "uno entra, uno sale", según informó el Gobierno el domingo.

El regreso del hombre 29 días después de ser deportado ocupó el jueves las portadas de los periódicos británicos, con los titulares "Uno entra, uno sale... y vuelve a entrar" en cuatro cabeceras y "Le Farce" ("La Farsa") en el Daily Mail.

El ministro Josh MacAlister dijo el jueves que el hombre sería expulsado de nuevo.

"Este tipo cruzó en un principio, no debería haber cruzado, fue introducido de contrabando y pagó mucho dinero para hacerlo, luego fue devuelto a Francia", dijo a Sky News.

"Ha vuelto a hacer lo mismo. Ha vuelto a pagar y será devuelto de nuevo. Nos aseguraremos de que así sea".

Con información de Reuters