Bebés de Gaza, obligados a compartir máscaras de oxígeno porque Israel bloquea equipos: UNICEF

Israel ha denegado en repetidas ocasiones el permiso para trasladar incubadoras desde un hospital evacuado en el norte de Gaza, según declaró el martes un funcionario de la agencia de la ONU para la infancia, lo que aumenta la presión sobre los saturados hospitales situados más al sur, donde los recién nacidos comparten ahora máscaras de oxígeno.

Dos años de guerra entre Israel y Hamás han incrementado el estrés y la desnutrición entre las madres embarazadas, provocando un aumento de los bebés prematuros y con bajo peso que, según la Organización Mundial de la Salud, representan ahora una quinta parte de todos los recién nacidos en Gaza.

En el último mes, un asalto israelí a la ciudad de Gaza, en el norte de la franja, ha cerrado los hospitales de esa zona, empeorando el hacinamiento en los hospitales que permanecen abiertos en el sur.

James Elder, portavoz de UNICEF, describió cómo madres y bebés se agolpaban en los pasillos del hospital Nasser, en el sur de Gaza, y afirmó que los bebés prematuros se veían obligados a compartir máscaras de oxígeno y camas. Mientras tanto, equipos vitales están varados en hospitales que han sido cerrados en el norte.

"Hemos intentado recuperar incubadoras de un hospital que fue evacuado en el norte, y nos han denegado cuatro misiones simplemente para conseguir esas incubadoras", declaró a Reuters por videoconferencia desde Gaza, refiriéndose a los suministros que ahora están bloqueados en el dañado Hospital Infantil Al-Rantissi de la ciudad de Gaza.

En un hospital que Elder visitó en el sur, mientras tanto, "en una de las salas de pediatría, había tres bebés y tres madres en una sola cama, una fuente de oxígeno, y las madres rotaban el oxígeno 20 minutos para cada niño", dijo. "Este es el nivel de desesperación al que han llegado las madres".

El COGAT de Israel, una rama militar que supervisa los flujos de ayuda, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de UNICEF. Israel afirma que se compromete a permitir las entregas de ayuda en Gaza, pero que debe controlarla para evitar que sea robada por Hamás, al que culpa de la crisis.

La oficina humanitaria de la ONU dijo el martes que Israel había denegado o impedido el 45% de sus 8.000 misiones humanitarias solicitadas dentro de Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

UNICEF ha pedido la evacuación de los bebés enfermos y prematuros que permanecen en los hospitales del norte de Gaza. La OMS trasladó a tres de ellos la semana pasada a un hospital más al sur, pero dijo que uno murió antes de la misión. En la actualidad, sólo 14 de los 36 hospitales de Gaza funcionan siquiera parcialmente, según la OMS.

(Reportaje de Emma Farge; Edición de Peter Graff, Editado en español por Juana Casas)