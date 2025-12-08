Siete heridos tras un ataque ruso con drones en Ojtirka, en la región ucraniana de Sumy

Un bombero trabaja en el lugar del edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de drones rusos, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en la ciudad de Ojtirka, en la región de Sumy, Ucrania

Al menos siete personas resultaron heridas cuando aviones no tripulados rusos atacaron un bloque de apartamentos en la ciudad de Ojtirka, en la región de Sumy, al noreste de Ucrania, informó el lunes el gobernador Oleh Hrihorov.

La región de Sumy, fronteriza con Rusia, se enfrenta casi a diario a bombardeos y ataques de drones desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que se acerca ya a su cuarto año.

Hrihorov dijo en un mensaje en la aplicación de mensajería Telegram que los heridos habían sido trasladados al hospital, donde dos de ellos fueron ingresados. Los demás recibieron tratamiento y fueron dados de alta.

El edificio de varias plantas sufrió grandes daños, dijo Hrihorov, que añadió que algunos residentes lograron llegar al sótano después de las alertas antiaéreas, mientras que los equipos de emergencia rescataron a otros de los pisos superiores.

Reuters no pudo verificar la información de forma independiente.

Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre el ataque.

Ambos bandos niegan haber atacado a civiles, pero miles de ellos han muerto en el conflicto, la gran mayoría ucranianos.

Con información de Reuters