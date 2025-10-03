Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania durante la noche

FOTO DE ARCHIVO. Los bomberos trabajan para controlar un incendio en un lugar dado como Odesa, Ucrania

(Reuters) -Rusia lanzó un ataque masivo nocturno con drones y misiles sobre varias regiones ucranianas, dirigido principalmente contra infraestructuras energéticas, según informó el viernes el Ministerio de Energía ucraniano.

El ataque incluyó 381 drones y 35 misiles dirigidos contra instalaciones de la región oriental de Járkov y también de la región central ucraniana de Poltava, donde se encuentran las principales instalaciones de producción de gas del país.

Las autoridades no dieron más detalles sobre el ataque o los daños causados, pero el principal proveedor privado de energía, DTEK, dijo que había suspendido las operaciones en varias instalaciones de gas en la región de Poltava.

Ucrania ha incrementado las importaciones de gas por temor a que se interrumpa el suministro nacional y tiene previsto almacenar 13.200 millones de metros cúbicos de gas para mediados de octubre. Esto incluirá unos 4.600 millones de metros cúbicos de gas importado.

Rusia ha intensificado sus ataques contra el sector energético ucraniano a medida que se acerca el cuarto invierno de guerra y ya han provocado apagones prolongados en varias regiones.

El miércoles, un ataque con drones contra las regiones septentrionales de Kiev y Chérnigov también dejó sin electricidad durante tres horas a la central nuclear de Chernóbil, incluida la nueva vasija de contención levantada en 2016 para evitar fugas de radiación.

El cuarto reactor de la central de Chernóbil explotó en 1986 y provocó la peor catástrofe nuclear civil del mundo.

Con información de Reuters