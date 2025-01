Éxito en el verano de la reserva Guaycolec: la importante propuesta que combina conciencia ambiental y preservación de especies

Ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Formosa, sobre la Ruta Nacional 11, la reserva natural Guaycolec se consolida como un destino imperdible para el verano 2025. Con un enfoque en la conservación de la vegetación nativa del Chaco Húmedo, este espacio ofrece actividades para toda la familia, como paseos por senderos rodeados de bosques en galería, una plaza con juegos inclusivos y zonas para asados equipadas con mesas y parrilleros.

El director de Recursos Naturales y Gestión, Emmanuel Tomanek, informó que la reserva opera viernes, sábados, domingos y feriados de 9 a 16 horas, con entrada gratuita. Además, hay paseos guiados a las 11 y a las 14 horas, donde expertos brindan información sobre las especies en recuperación. Tomanek destacó la importancia de respetar normas como no ingresar con mascotas ni bebidas alcohólicas y recomendó acudir con protector solar y repelente debido a las altas temperaturas.

"Tenemos todas las condiciones necesarias para el que quiera ir a pasar el día, con baños, agua a disposición y demás comodidades", explicó Tomanek y remarcó "Guaycolec es un área protegida por ley y un centro de recuperación y rehabilitación de fauna, no es un zoológico".

La espectacular convocatoria que tiene

Martín Canesin, integrante del equipo técnico del Ministerio de Turismo, señaló que por fin de semana hay alrededor de 200 visitantes y 50 vehículos que llegan al predio, y detalló: "Nosotros hacemos un relevamiento de qué lugares vienen las personas, qué van a visitar dentro de la provincia, si llevan algún recuerdo, cuántos días se van a quedar, qué tipo de alojamiento usan, si vienen a visitar a familiares o vienen por alguna recomendación, ese tipo de información más o menos lo que vamos buscando, justamente para llegar a, cuando finalizamos las vacaciones, tener un detalle estadístico de todo lo que fue el verano en Formosa".

El veterinario Matías Castillo, responsable de la preservación de los animales en la reserva, explicó que diariamente se realiza el picado y la distribución de frutas y verduras para garantizar la alimentación de los animales. Según detalló, tanto los herbívoros como los carnívoros reciben comida todos los días como parte de las rutinas de cuidado.

Una enorme variedad de vida animal

Según detalló el veterinario, la reserva cuenta con 85 especias diferentes de herbívoros. "Guaycolec no es un zoológico, cuantos menos animales, mucho mejor, porque quiere decir que ya la gente está concientizándose que los animales silvestres pertenecen a la naturaleza, no en un hogar de una familia", advirtió Castillo.

Por otro lado, el respondable advirtió sobre el incremento en la población de aves, particularmente porque noviembre y diciembre fueron meses de nacimientos, cuando suele ser común la comercialización ilegal de pichones de tucanes, loros y cotorritas argentinas. Asimismo, señaló que muchas personas "están acostumbradas" a esta práctica y subrayó la importancia de generar conciencia sobre la necesidad de no comprar animales silvestres en ningún lugar.

"Tenemos alrededor de 11 pumas autóctonos de nuestra zona", explicó Castillo, quien aclaró que, si bien no se trafican, suelen aparecer en situación de riesgo cuando en las rutas, cuando matan a la madre y la gente captura a los cachorros. Además, señaló que los animales en cautiverio son producto del "tráfico ilegal", ya que se trata de animales exóticos que no pertenecen a la zona o están demasiado acostumbrados al ser humano, por lo que no pueden ser liberados.