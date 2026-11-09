Desde Tucumán respaldaron el llamado de León XIV a la unión nacional

El papa León XIV pronunció su primer discurso en la Argentina durante un encuentro en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y representantes de todo el país. En ese marco, Tucumán dio el presente y desde el Gobierno provincial se valoró el llamado a la unidad nacional y se consideró que las palabras del Pontífice plantearon responsabilidades para todos los sectores políticos.

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En declaraciones al diario Tendencia de Noticias, el gobernador Osvaldo Jaldo valoró el esfuerzo del Papa para cumplir con su agenda, pese a los problemas de salud que atravesó y a la reciente intervención quirúrgica.

"Lo primero que quiero valorar es el esfuerzo que hizo el Papa porque es de público conocimiento los problemas de salud que tuvo, que ha sido sometido a una operación, y no ha suspendido la agenda que tuvo estos últimos tres días en Uruguay y hoy en Argentina. Para mí tiene un gran valor que el Papa, a pesar de sus dificultades, haya venido a cumplir su agenda", afirmó.

Economía, salud y discapacidad

Al referirse al contenido del discurso, el mandatario tucumano sostuvo que León XIV expuso las principales dificultades que atraviesa la Argentina y planteó una reflexión sobre el lugar de las necesidades sociales en las decisiones económicas: "Expuso con total contundencia la problemática que tiene nuestro país. Es un hombre conocedor, y no tiene ningún tipo de problema de detallar cada una de las problemáticas que tiene nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra comunidad".

Jaldo puso el foco en una de las definiciones del Pontífice sobre la relación entre economía y sociedad, destaçó: "Fundamentalmente dijo que la economía no puede estar por encima de la gente y que la economía tiene que estar al servicio de la gente, y no la gente al servicio de la economía".

En ese sentido, vinculó el planteo con la discusión sobre los indicadores macroeconómicos y su impacto en la vida cotidiana. "Y esto es lo que venimos hablando siempre de la macroeconomía, que la macroeconomía es importante, pero no suficiente", sostuvo.

El Gobernador también destacó las referencias a la salud, las personas con discapacidad y las oportunidades para los jóvenes. "Y también, no hay duda que tocó otros temas que tienen que ver con la salud de la gente, que tienen que ver con las discapacidades, tienen que ver con atender los problemáticas de los jóvenes para que no se vayan de la Argentina", afirmó.

El mensaje, según Jaldo, abordó cuestiones que forman parte de las preocupaciones cotidianas de la sociedad y que requieren respuestas de los distintos niveles del Estado. "Tocó los temas que permanentemente y cotidianamente lo hablamos pero que muchas veces por ahí no buscamos la forma de solucionarlo, así que la verdad que yo creo que ha sido contundente", agregó.

El llamado a la dirigencia política y la unidad nacional

El mandatario insistió: "Esto no fue para un espacio político, no fue para una sola persona, fue para todas las clases políticas que hoy, gracias a la democracia, ejercemos cargos públicos, gracias a la voluntad del pueblo, ejercemos funciones institucionales". Además remarcó: "Es para todo en general, por eso de alguna manera, todos nos tenemos que hacer cargo y responsabilizarnos de la palabra que hoy su santidad nos dejó en su 1º mensaje acá en la República".

Jaldo consideró que el discurso convocó a los distintos sectores: "No tengamos duda que desde acá todos vamos reflexionando, porque su santidad de la manera que dijo los problemas, yo creo que hay que ser muy duro de corazón, muy duro de alma, y muy duro de cabeza para no entender lo que el Papa hoy no está pidiendo, y nos está pidiendo unión nacional y nos está pidiendo que juntos, de los diferentes niveles de gobierno, aportemos un granito de arena para solucionar la problemática de nuestra querida patria argentina".

Finalmente, ante el escenario electoral que se avecina tanto en Tucumán como en el país, el cual advirtió que podría profundizar las divisiones políticas, el gobernador llamó a priorizar la institucionalidad por encima de los intereses partidarios, y enfatizó que resolver los problemas de la sociedad debe ser siempre la principal prioridad.