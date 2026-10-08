Tucumán refuerza el Plan Hídrico para prevenir inundaciones ante la llegada de las lluvias

La Dirección Provincial del Agua (DPA) mantiene un amplio despliegue territorial en Tucumán con intervenciones destinadas a reducir riesgos ante el próximo período estival. El organismo trabaja en distintos cauces y canales del Gran San Miguel, el este, sur y oeste provincial, con tareas de limpieza, adecuación y perfilado, retiro de sedimentos y residuos, encauzamiento y protección de márgenes.

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Las obras forman parte del Plan Hídrico, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, y se ejecutan bajo dos modalidades: con maquinaria y personal técnico propio de la DPA y mediante la contratación de equipos para ampliar los frentes de trabajo.

El director de la repartición, Marcelo Cancellieri, explicó que el objetivo es intervenir en los sectores considerados críticos antes de la temporada de lluvias. “La Dirección Provincial del Agua está trabajando en forma permanente en el Plan Hídrico que confeccionamos junto con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público”, señaló.

Entre los principales puntos donde se realizan trabajos se encuentran los canales Caínzo, Sur y Norte, además del río Salí y distintos cauces del interior tucumano. En el canal Caínzo, en Yerba Buena, la DPA construye cuencos amortiguadores y ejecuta protecciones de márgenes con gaviones y colchonetas en los sectores de los puentes de avenida Perón y calle Monteagudo. Ambos frentes permanecen en ejecución.

En el Canal Sur, se realizan tareas de limpieza y adecuación desde avenida Alem hacia el sur. A su vez, en el sector Parque Guillermina–avenida Roca se retiran suelo, sedimentos y residuos con maquinaria propia y camiones, en un trabajo desarrollado en convenio con la empresa MAP.

En el Canal Norte, a la altura del puente de calle Castro Barros, ya concluyeron la limpieza del fondo del cauce y el retiro de sedimentos y residuos sólidos urbanos. También finalizaron los trabajos de limpieza y nivelación del arroyo Nueva Esperanza, a la altura del puente ferroviario del barrio Calpini, en Tafí Viejo.

En el río Salí, la DPA trabaja en Los Gómez, departamento Leales, sobre el antiguo brazo del cauce. La intervención incluye limpieza y adecuación mediante una retroexcavadora sobre orugas y una topadora D6. También se ejecutan obras en el río Chirimayo, en Concepción, donde se protege la barranca de la margen derecha mediante espigones de gaviones, en la curva previa al puente de calle San Martín.

En el sur provincial, hay trabajos en los canales de El Polear y Los Córdoba, en Río Chico, y en los sectores de Escaba y La Calera, en Juan Bautista Alberdi. En La Madrid, departamento Graneros, se interviene sobre el río Marapa con perfilado de la margen izquierda aguas abajo del puente de la Ruta Nacional 157 y taponamiento de sectores considerados críticos. Además, en Villa Medina, entre las rutas 329 y 331, concluyó el retiro de sedimentos, ramas y residuos acumulados bajo el puente sobre el río Medina.

La planificación incluye nuevos frentes. En el barrio 10 de Agosto, de Tafí Viejo, está previsto excavar y perfilar un canal de drenaje de 500 metros. En calle Marco Avellaneda se ejecuta la limpieza y perfilado de otro canal de 300 metros. En San José de La Cocha, en tanto, se trabaja en la readecuación del drenaje de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 38, junto con el Ministerio del Interior.

Más maquinaria para ampliar los trabajos

La estrategia también contempla la contratación de maquinaria para alcanzar sectores que no pueden ser cubiertos exclusivamente con recursos propios. Según explicó Cancellieri, estos equipos permiten ampliar la cantidad de puntos intervenidos bajo supervisión técnica de la DPA.

Uno de los principales frentes se encuentra en la quebrada de Lules, sobre la Ruta Provincial 321, donde se ejecuta el encauce del río para proteger la margen derecha de la ruta y el camino hacia La Quebrada. El trabajo contempla 200 horas de retroexcavadora y otras 200 horas de topadora.

En Famaillá, sobre el arroyo Maravilla, terminó la limpieza y el perfilado de 1.500 metros en la zona del barrio Nueva Baviera. La obra concluyó a fines de septiembre. En Colalao del Valle, El Bañado, también finalizó el reencauce de un kilómetro del río Santa María, con el objetivo de alejar el cauce de la margen izquierda y reducir el riesgo de anegamientos sobre la Ruta Nacional 40.

Mientras tanto, continúa la intervención sobre el río Marapa, en Paso La Tala, con trabajos de reencauce aguas arriba y aguas abajo del nuevo puente de la Dirección Provincial de Vialidad. En Los Gómez, Leales, la apertura del antiguo brazo del río Salí busca favorecer el desvío del agua y alejar el cauce de la población. La obra combina maquinaria contratada con equipos propios.

También se realizan tareas de encauce del río Salí en Alderetes, entre los puentes Ingeniero Barros y Lucas Córdoba, y en Banda del Río Salí, aguas abajo del puente Lucas Córdoba hasta la zona del barrio Soldado Tucumano.

En La Madrid está previsto además el ensanche del río Marapa entre el puente de la Ruta Nacional 157 y el puente ferroviario, con retiro de suelo embancado. En Trejo Sur–Niogasta, en Monteagudo y Simoca, se proyectan trabajos sobre el río Chico y el río Medina, aunque ese frente todavía aguarda el inicio de las tareas. En total, las obras contratadas contemplan 1.370 horas de maquinaria y 500 viajes de camiones previstos para las tareas del Canal Sur.

La DPA busca completar las principales intervenciones durante los próximos meses. Cancellieri señaló que el objetivo es avanzar durante un período estimado de entre un mes y medio y dos meses, siempre condicionado por las condiciones climáticas. “Queremos que en el próximo mes y medio o 2 meses podamos tener estos frentes con su terminación. Ese es el anhelo. Esperemos que el clima nos acompañe y podamos cumplir al menos estos trabajos paliativos para el próximo período estival”, afirmó.

El organismo también analiza nuevas intervenciones en sectores urbanos, entre ellos el barrio Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán, donde se estudian trabajos de protección de márgenes. El despliegue forma parte de la planificación provincial para anticipar las necesidades de los distintos sectores antes de la temporada de lluvias y sostener la presencia de personal técnico y maquinaria en los puntos considerados prioritarios.