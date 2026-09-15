Más industria: Tucumán impulsa nuevas herramientas para atraer inversiones y potenciar a pymes locales

Tucumán avanza con una nueva iniciativa para fortalecer el entramado productivo tucumano y generar mejores condiciones para la inversión privada. El Poder Ejecutivo provincial elevó a la Legislatura dos proyectos de ley destinados a modernizar la infraestructura productiva, reducir costos para las empresas, facilitar el acceso al financiamiento y sostener el empleo local.

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Las propuestas fueron avaladas por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y habían sido anticipadas por el funcionario durante un encuentro empresarial organizado por la Unión Industrial de Tucumán (UIT) en el marco del Mes de la Industria. Se trata del Régimen Provincial de Parques Productivos y Distritos Productivos Tecnológicos y de la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y del Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC).

El primer proyecto plantea una transformación del concepto tradicional de parque industrial para incorporar también espacios comerciales, de servicios, tecnológicos y mixtos. La iniciativa apunta a generar áreas donde las empresas puedan compartir infraestructura y reducir los costos asociados a sus inversiones.

Parques productivos para atraer nuevas inversiones

Durante la presentación, Abad explicó que el objetivo es facilitar que propietarios privados puedan desarrollar estos espacios: "Tiene que ver con la creación de parques industriales privados pero no tan solo son parques industriales comerciales y de servicios. Es decir, que cualquiera que tenga una 10 o 15 hectáreas privadas y quiera alambrarlo... se lo lleva a un parque donde lo va a poder realizar a partir de esta ley".

La propuesta también busca resolver problemas habituales para las empresas que deciden instalarse en nuevos predios, como el acceso a electricidad, gas o agua. Según Abad, con estos parques industriales privados, se va a generar sinergia "dentro de ese parque privado donde la luz, el transformador, el pozo de agua, el gas, se va a poder repartir como si fuera un consorcio".

El proyecto establece además beneficios fiscales para promover la radicación de inversiones. Entre ellos figura la exención del Impuesto de Sellos para determinadas operaciones vinculadas a los lotes productivos y una exención del Impuesto Inmobiliario durante 10 años, que podrá extenderse otros cinco en municipios y comunas rurales declarados en vías de desarrollo.

Un fondo para que las empresas puedan acceder al crédito

La segunda iniciativa apunta a uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes: la dificultad para conseguir financiamiento cuando no cuentan con garantías patrimoniales suficientes. Para eso se propone crear FOGATUC, bajo la administración de la futura Fiduciaria de Tucumán S.A.U.

El fondo otorgará garantías para operaciones vinculadas con procesos productivos y capital de trabajo y buscará que esos avales sean reconocidos como garantías preferidas por las entidades bancarias. Abad destacó que el esquema permitirá evaluar a las empresas por su capacidad de generar recursos y no exclusivamente por sus bienes.

"Acá lo que vamos a hacer es prestar al flujo de fondos. Es ver la idoneidad de la empresa, el flujo del fondo y para que con ese cash pueda tener el financiamiento adecuado a tasas muy inferiores a lo que puede pedir un banco y con requisitos muy inferiores", remarcó.

El fondo tendrá un aporte inicial de $2.000 millones, compuesto por $1.000 millones de la Provincia y otros $1.000 millones del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El proyecto también establece que el 15% del Fondo de Riesgo deberá reservarse exclusivamente para garantías destinadas a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Una estrategia para fortalecer el entramado productivo

En el mensaje de elevación, Jaldo y Abad plantearon que el nuevo régimen busca adaptar la política productiva tucumana a las transformaciones de la economía y a las exigencias vinculadas con el desarrollo sostenible y la economía del conocimiento. La iniciativa apunta a promover empresas sostenibles, generar colaboración entre firmas, reducir costos de infraestructura y servicios y mejorar la integración de las actividades económicas.

En paralelo, la creación de FOGATUC procura ampliar las alternativas de financiamiento disponibles para empresas y emprendimientos radicados en Tucumán. En conjunto, los dos proyectos constituyen nuevas herramientas de política productiva impulsadas por el Gobierno de Jaldo, con una estrategia que combina incentivos fiscales, infraestructura compartida, financiamiento y garantías para las pymes, con el objetivo de favorecer nuevas inversiones y contribuir al sostenimiento del empleo provincial.