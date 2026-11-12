Tucumán proyecta una zafra récord y busca avanzar con el desarrollo del sector productivo

En el marco de la políticas de desarrollo agrícola, el gobierno de Tucumán encabezó un encuentro con referentes de la producción azucarera para revisar la zafra 2026, el desempeño productivo anual y la situación legislativa en torno a los biocombustibles.

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“Vemos que están haciendo un gran esfuerzo. Al paso que va, capaz se convierta en una zafra récord por la cantidad de toneladas de azúcar que se van a producir y por la cantidad de hectáreas de caña que se van a moler”, expresó el gobernador Osvaldo Jaldo en su cuenta de X.

Jaldo señaló que las lluvias anticipadas provocaron dificultades para la cosecha y el traslado de la caña de azúcar hacia las fábricas. Sostuvo que algunos ingenios debieron interrumpir temporalmente su actividad por el exceso de agua provocada por el fenómeno El Niño. Asimismo, reafirmó que el panorama pudo recuperarse a buen ritmo y por eso se registró un rendimiento exitoso en los cultivos.

“Qué importante es el trabajo conjunto del Estado provincial, acompañando a lo que producen, a lo que industrializan y a lo que comercializan”, expresó el mandatario, quien también destacó la importancia de extender los períodos de molienda para reducir la cantidad de caña que quede sin cosechar.

“Un ingenio abierto sigue siendo fuente de trabajo, un ingenio abierto sigue siendo ingresos de recursos a la provincia y un ingenio abierto significa mantener viva nuestra principal actividad sucroalcoholera en la provincia de Tucumán”, agregó Jaldo.

Zafra: período exitoso

Pese a las adversidades climáticas, esta rama de la producción agrícola tan importante para Tucumán pudo sostenerse gracias al trabajo en conjunto entre el gobierno provincial y los productores. "Por suerte pudimos sortear las crisis, hubo apoyo del gobierno de la provincia”, afirmó el gerente general de Ingenios de Tucumán S.A., Martín Franzini.

Franzini también informó que las proyecciones para este 2026 indicaron que la provincia podría alcanzar un récord productivo. “Hoy las proyecciones dan que Tucumán podría llegar a 18.000.000 de toneladas de caña, eso sería un nuevo récord productivo para la provincia”, señaló.

Ley de Biotenol

Otro de los ejes de la reunión fue el tratamiento legislativo de la nueva ley de bioetanol, la cual obtuvo media sanción en el Senado y espera su debate en la Cámara de Diputados de la Nación. Jaldo explicó que la aprobación daría seguridad jurídica a la provincia de Tucumán para seguir produciendo alcohol con "tranquilidad y reglas claras".

Los sectores azucareros impulsan la aprobación porque consideran que permitiría expandir su mercado. Según dirigentes y entidades como el Centro Azucarero Argentino, el marco actual funciona como un techo para el crecimiento de las economías regionales del norte argentino

El bioetanol es un alcohol combustible de origen renovable que se produce principalmente a partir de la fermentación de la caña de azúcar en el norte argentino, como Tucumán, Salta y Jujuy, o del maíz, en provincias de la región pampeana como Córdoba y Santa Fe.