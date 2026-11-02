Tucumán confirmó la ampliación de los subsidios eléctricos para más de 366 mil hogares

Mientras el Gobierno nacional continúa con el desfinanciamiento, desde Tucumán formalizó la ampliación de los subsidios eléctricos para más de 366 mil hogares de la provincia. La medida comenzará a regir en noviembre y multiplica el alcance de este beneficio, hasta ahora limitado a 131 mil familias.

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El gobernador Osvaldo Jaldo explicó que la resolución que habilita la medida ya fue formalizada y que la ampliación del beneficio busca compensar los costos de refrigeración en las provincias del norte argentino.

En medios locales, el presidente del Ente Único Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), Eduardo Cobos, hizo hincapié en las obras de infraestructura que se llevan adelante para mejorar la prestación energética en el territorio tucumano. "No solo se trata del costo de la energía, sino de la calidad de servicio, que la provincia también está haciendo una obra que se llama Bracho Villa Quintero", remarcó.

En relación a los costos de las facturas, Cobos mencionó que el costo de la energía aumentó a gran escala y por eso era necesario este ajuste tarifario transformado en la continuidad de los subsidios. "El costo de kilovatios estaba a estaba en $86 pesos en diciembre y hoy está en $176", explicó.

Desde la empresa de luz provincial (EDET), detallaron que la ampliación del subsidio eléctrico, aprobada mediante la Resolución 300/2026, responde a gestiones iniciadas por las autoridades provinciales y del Norte Grande para equiparar los beneficios que recibe el sur del país durante las épocas de temperaturas extremas.

Según precisaron, durante los cinco meses de mayor calor se duplicará el tope de consumo subsidiado, pasando de 150 a 300 kWh mensuales, mientras que en los siete meses restantes se sostendrá el esquema de asistencia habitual.

Obras de infraestructura en Tucumán

Paralelamente a los subsidios en la tarifa eléctrica, el gobierno tucumano puso en marcha un conjunto de obras de infraestructura destinadas a mejorar el sistema de desagües y la circulación urbana en la ciudad de La Cocha. Los trabajos incluyen el revestimiento con gaviones del Canal Colector Pluvial Principal, la pavimentación de 8.000 metros cuadrados de hormigón y la incorporación de una excavadora sobre orugas para fortalecer las tareas municipales.

Durante la jornada, el gobernador Osvaldo Jaldo recorrió los trabajos de revestimiento con gaviones del Canal Colector Pluvial Principal, una intervención que alcanza los 287,30 metros lineales y que apunta a mejorar el sistema de desagües y prevenir anegamientos durante la temporada de lluvias. La intervención sobre el canal alcanza los 287,30 metros lineales y registra un 70% de avance con el fin de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante la temporada de lluvias.