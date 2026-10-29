Tucumán busca sumar empresas locales a la cadena de proveedores de los grandes proyectos mineros

La provincia de Tucumán busca ampliar la participación de sus empresas en los grandes proyectos de inversión minera que se desarrollan y planifican en Argentina. Con ese objetivo, participó de la segunda Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones realizada este jueves en Rosario donde se firmó un compromiso para integrar proveedores locales a la cadena de valor del sector.

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El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, representó al gobernador Osvaldo Jaldo en la jornada, que reunió a autoridades nacionales y provinciales, representantes de cámaras empresariales y más de 1.800 empresas de distintas jurisdicciones. También participaron 41 grandes compañías vinculadas con la minería, la industria y la infraestructura.

Durante el encuentro, Abad rubricó el acta compromiso de la Mesa Federal Minera, que también fue suscripta por representantes del Estado nacional, otras provincias y entidades empresariales y sindicales. Entre ellas se encuentran la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA), ADIMRA, CAPMIN y la UOCRA.

Uno de los puntos centrales del documento es su artículo cuarto, que establece una serie de compromisos para que las provincias identifiquen oportunidades productivas, fortalezcan a sus proveedores locales y faciliten su incorporación a las cadenas de abastecimiento de los grandes emprendimientos.

Integrar proveedores a la minería

El acta establece que cada jurisdicción deberá identificar oportunidades de producción, impulsar programas de fortalecimiento empresarial y certificación de calidad, además de coordinar la formación laboral con sus sistemas educativos.

También contempla facilitar la infraestructura, la energía, la conectividad, la logística y los servicios necesarios para acompañar el desarrollo de los proyectos mineros.

En el caso de las provincias que no cuentan con emprendimientos mineros en operación, el documento plantea el compromiso de relevar y ofrecer sus capacidades industriales, educativas y de servicios para incorporarlas a la cadena de valor del sector.

Para las empresas tucumanas, la ronda de negocios representa una instancia de vinculación comercial con las compañías que llevan adelante algunos de los principales proyectos de inversión del país. La jornada permite conocer sus demandas de bienes y servicios, presentar propuestas y generar contactos para futuras contrataciones.