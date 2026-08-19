Trump afirma que tiene previsto reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el líder norcoreano Kim Jong Un en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas

Por Steve Holland ​y Jacob Bogage

WASHINGTON, 19 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles ‌que tiene previsto ‌reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, y señaló que el país asiático posee 57 armas nucleares "muy potentes".

Estas declaraciones se producen después de que Trump ordenara a los responsables del Pentágono que acortaran los ejercicios conjuntos con el ​ejército surcoreano.

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Asimismo, el ⁠domingo escribió en una publicación en las ‌redes sociales que los ejercicios envían a ⁠Pionyang un mensaje "totalmente inapropiado y ⁠hostil hacia un país que, desde que Donald J. Trump es presidente, se ha mostrado respetuoso y ⁠no ha representado ninguna amenaza".

Durante el ​primer mandato de Trump, Kim le ‌calificó de "viejo chiflado mentalmente trastornado ‌de Estados Unidos" y amenazó con que ⁠tenía a su disposición un "botón nuclear" en su escritorio.

La relación entre ambos líderes se enfrió tras las reuniones cara a cara de 2018 ​y 2019, ‌incluido un breve encuentro en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas, en el que Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en pisar ⁠territorio norcoreano.

"Conozco muy bien a Kim Jong Un, y le irá bien siempre y cuando tengamos un presidente inteligente", declaró Trump a periodistas el miércoles durante una visita al helipuerto que está construyendo en el histórico jardín sur de la Casa Blanca.

"El hecho de ‌que me lleve bien con él es algo bueno, no malo. Tiene 57 armas nucleares muy potentes", afirmó Trump. "Nunca deberían haberlo permitido. Si yo hubiera sido el presidente, no lo habría permitido. Pero ‌las tiene".

A lo largo de los años, los expertos han ofrecido estimaciones dispares sobre el número de armas ‌nucleares de ⁠Corea del Norte. En junio, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz ​de Estocolmo estimó que "posiblemente ha fabricado unas 60 ojivas y posee suficiente material fisible para producir al menos 30 más".

(Editado en español por Carlos Serrano)