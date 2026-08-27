El triunfo en Santiago del Estero coincidió con un fuerte salto de la imagen de Gerardo Zamora: creció un 8,3% en agosto

Según el relevamiento de CB Consultora Opinión Pública, el senador santiagueño Gerardo Zamora registró un aumento en su imagen positiva como integrante de la Cámara Alta.

Con una mejora de 8,3%, el informe ubica al legislador al frente del crecimiento en la Cámara Alta, tras analizar la percepción pública de sus 72 integrantes a nivel nacional. De acuerdo con el relevamiento, en la comparación mensual fue el dirigente que mostró la evolución más favorable de toda la nómina legislativa.

Este avance se posicionó de manera destacada por encima de los resultados obtenidos por el resto de los senadores evaluados.

Zamora, al frente del crecimiento mensual

El resultado fue presentado como un claro indicador del crecimiento de su valoración pública a nivel federal. Este avance cobra especial relevancia en un contexto donde las principales figuras del Senado atraviesan escenarios complejos, caracterizados por una marcada polarización política y un desgaste generalizado de imagen.

De acuerdo con el informe, la favorable evolución de Zamora se encuentra estrechamente vinculada a su presencia activa en la agenda legislativa nacional. Asimismo, el estudio destaca su posicionamiento firme en la defensa de los intereses de la provincia de Santiago del Estero y de la región del Norte Grande.

En el extremo opuesto del ranking mensual se ubicó la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. La legisladora registró la caída más pronunciada de todo el relevamiento, posicionándose con el desempeño más desfavorable entre los integrantes de la Cámara Alta.

Bullrich tuvo el mayor retroceso

En este marco, la ex ministra de Seguridad retrocedió 5,3 puntos porcentuales en su diferencial de imagen en comparación con la medición previa. Esta variación la ubicó como la referente política con el retroceso más marcado a lo largo de agosto.

Por su parte, el análisis comparativo refleja variaciones de peso en la valoración ciudadana sobre los principales actores de la Cámara Alta. En dicho escenario, Zamora sobresalió al consolidarse como el dirigente que logró el mayor ascenso de posiciones durante todo el período evaluado.

Las elecciones provinciales

El ascenso de Zamora no es casual. El pasado 2 de agosto en Santiago del Estero se celebraron los comicios en 26 intendencias y 194 concejalías, y el resultado consolidó una rotunda victoria del Frente Cívico con más del 66% de los votos provinciales. Sin embargo, el acontecimiento político más relevante fue el histórico triunfo en la ciudad de La Banda, bastión opositor desde la intervención federal de 2004. Tras 25 años en manos de la oposición, el espacio liderado por Gerardo Zamora recuperó la segunda localidad más poblada de la provincia con el 51,11% de los sufragios.

Esta victoria fue impulsada por la candidatura del actual subsecretario de Industria, Llamil Abdala, a través de una alianza clave entre el espacio provincial y el Partido Justicialista. La contienda desplazó al exintendente Pablo Mirolo al segundo lugar con un 12,60% y relegó al tercer puesto, con solo el 11,40%, al jefe municipal saliente, Roger Nediani, cuya gestión arrastraba fuertes cuestionamientos.