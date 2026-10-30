A través de una inversión de $109 mil millones, PBA avanza en la obra de refuncionalidad integral y sostenible del Canal Maldonado

A través de un plan de inversión de $109.000 millones, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó la demolición del puente ferroviario de la calle Don Bosco, en Bahía Blanca. La intervención forma parte de la refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado, una obra impulsada por la gestión de Axel Kicillof para mejorar la seguridad hídrica y reconstruir la infraestructura afectada por el temporal.

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La intervención permitirá retirar una de las principales obstrucciones del canal y mejorar el escurrimiento del caudal hacia aguas abajo, estructura que dificultó la circulación del agua durante la inundación del 7 de marzo de 2025. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, supervisó los trabajos junto al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles.

"Hoy le sacamos el tapón al canal Maldonado con la demolición del viejo puente ferroviario Don Bosco, que fue el principal obstáculo para lograr que el agua circule aquel 7 de marzo", afirmó Katopodis. Además, destacó la inversión provincial destinada a una de las obras hidráulicas más importantes de la provincia.

"Vinimos a dar cuenta. Estamos cumpliendo con nuestra palabra, la de intendente Federico Susbielles y la del Gobernador. Seguimos trabajando para que Bahía Blanca recupere su infraestructura y sea una ciudad más integrada, más segura y mejor preparada para el futuro", concluyó el ministro.

Nuevos puentes para mejorar el escurrimiento del agua

La intervención en Don Bosco contempla la construcción de un nuevo puente vehicular, con una calzada de 11 metros de ancho y veredas peatonales, sostenido por una estructura de hormigón con fundaciones profundas.

También se construirá un nuevo puente ferroviario de 42 metros de longitud, diseñado de acuerdo con las normas técnicas vigentes para garantizar la continuidad del transporte de cargas. El proyecto prioriza la seguridad hídrica mediante la ampliación del espacio disponible para el paso del agua y la ubicación de los apoyos fuera del canal, con el objetivo de evitar nuevas obstrucciones.

Durante la recorrida, Katopodis y Susbielles también supervisaron los avances del nuevo puente vehicular de la calle Pampa Central, que reemplazará la estructura existente y la pasarela peatonal por una infraestructura preparada para resistir crecidas extraordinarias del Canal Maldonado.

Los trabajos en Pampa Central registran un avance físico del 87%. El proyecto incluye una calzada de casi 11 metros de ancho, veredas laterales y defensas vehiculares, con una estructura apoyada sobre pilotes de 14 metros de profundidad.

Actualmente, se realizan tareas de hormigonado de veredas, colocación de desagües y rectificación de taludes. La colocación de la carpeta asfáltica está pendiente y, antes de habilitar el puente al tránsito, se efectuarán pruebas de carga para verificar su comportamiento estructural.

Una inversión de $109.000 millones para triplicar la capacidad del canal

La provincia puso en marcha la refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado en Bahía Blanca, con una inversión estimada de $109.000 millones. A lo largo de seis kilómetros y seis etapas de desarrollo, la obra busca reconstruir la infraestructura dañada por el temporal e incrementar significativamente la capacidad hidráulica, pasando de 240 a entre 650 y 900 metros cúbicos por segundo.

Para lograrlo, se ampliará el ancho del canal a 26 metros, se aplicará un revestimiento de hormigón fibrado para mayor durabilidad y se ejecutarán o reconstruirán 16 puentes, pasarelas peatonales y redes de servicios públicos afectados. Además de la respuesta hidráulica, el proyecto apunta a transformar el canal en un corredor urbano y ambiental que integre sectores de la ciudad históricamente divididos.

Se incorporarán más de 47.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos con plazas, sectores recreativos, bicisendas y paseos lineales para mejorar la conectividad entre el Parque de Mayo y el Balneario Maldonado. Según destacó el ministro Gabriel Katopodis, la reconstrucción avanza de manera progresiva puente por puente para permitir que la comunidad acompañe el desarrollo de estas obras estructurales.

Actualmente, el gobierno provincial avanza en las primeras etapas del proyecto y licita la tercera fase, que abarca la intervención de 1.430 metros del canal y cinco puentes estratégicos. Estas acciones complementan los trabajos iniciales de emergencia ya finalizados, como la recuperación de la circulación en 11 puentes y la rehabilitación del partidor de aguas, integrando el Plan de Reconstrucción Integral de Bahía Blanca, una iniciativa de $210.554 millones destinada a renovar la infraestructura urbana e hidráulica tras la inundación de marzo de 2025.