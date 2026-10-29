El gobernador Kicillof cuestionó a Milei por la falta de políticas ambiental frente al cambio climático

En el marco de la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei por negar la crisis climática y advirtió sobre la falta de políticas nacionales para enfrentar sus consecuencias.

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“Es muy importante que esta segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana reúna a representantes de diez países, de distintas provincias y a más de 2.500 inscriptos para debatir sobre uno de los desafíos más urgentes que tenemos por delante”, destacó Kicillof en la actividad se desarrolló este jueves en la Sala Ginastera del Teatro Argentino.

Durante su intervención, el mandatario bonaerense apuntó contra la postura del Gobierno nacional frente al cambio climático. “El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo: sus consecuencias son cada vez más evidentes y los fenómenos extremos son más frecuentes y difíciles de afrontar”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la falta de respuestas de la administración nacional y señaló: “El Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática”.

Congreso Ambiental

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas y convoca a gobiernos locales y provinciales de América Latina, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y especialistas. El objetivo es fortalecer una agenda ambiental regional y articularla con las prioridades de desarrollo, justicia social e integración.

Por su parte, la ministra Daniela Vilar también cuestionó el rumbo de la política ambiental nacional. “Aunque el Gobierno nacional niegue la crisis climática y desfinancie las políticas ambientales, en la Provincia seguimos trabajando con una mirada soberana y regional, que pone en el centro el bienestar de nuestros pueblos”, afirmó.

Además, planteó la necesidad de debatir el modelo productivo: “Necesitamos discutir este modelo extractivista y depredatorio para garantizar vidas dignas y el derecho de las próximas generaciones a vivir en un ambiente sano”.

La agenda ambiental y la articulación regional

En el marco de las actividades también se lleva adelante la primera reunión presencial del Frente Ambiental Latinoamericano. Allí se abordan distintos ejes vinculados con la reconversión productiva, los bienes comunes naturales, la gestión del territorio, el financiamiento para una transición justa y la crisis climática.

Durante la jornada, el intendente Julio Alak destacó la articulación entre la Provincia y los municipios y anticipó la presentación de una iniciativa para la ciudad: “El Gobernador sabe que el país se construye a través de las provincias, y éstas se construyen con el trabajo conjunto con los municipios: gracias a esa articulación, en pocos días La Plata contará con el primer plan de ordenamiento urbano y territorial, que será un plan ambientalista ejemplo para las ciudades”.

Al cierre, Kicillof volvió a referirse a la posición del Gobierno nacional y defendió la continuidad de las políticas ambientales bonaerenses. “Frente a ese negacionismo, nuestra respuesta no es solo la denuncia, sino sobre todo el trabajo. Nosotros seguimos utilizando nuestros recursos para impulsar políticas ambientales y fortalecer una agenda común con los países de América Latina”, remarcó.

En el misma, se sumaron la ex candidata a presidenta de Chile, Jeannette Jara; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena, mediante un mensaje en video; funcionarios locales y representantes de otros países de la región.