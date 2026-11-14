A través del CFI, La Rioja amplia su capacidad logística para trabajar en proyectos mineros de montaña

En el marco del desarrollo minero que impulsa el Gobierno de La Rioja, una empresa local amplió su capacidad de trabajo a través del respaldo financiero de la Provincia. Tras un crédito otorgado por la CFI, la firma compró nuevos equipamientos. La adquisición permitirá que la empresa riojana profundice su capacidad logística en trabajos vinculados a la minería y la energía.

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A través de un crédito otorgado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con garantía del Fondo de Garantías Público de la provincia (FOGAPLAR), la empresa Gruvial y El Vasco sumó un camión 6x4 con tracción integral y con capacidad de arrastre de casi 90 toneladas. El vehículo ya opera en el proyecto Kallpa, facilitando el traslado de maquinaria en zonas de difícil acceso.

El proyecto Kallpa es una iniciativa de Kallpa SAPEM, una empresa estatal minera de La Rioja que lleva adelante distintos planes de exploración de recursos estratégicos. El proyecto está ubicado en Leoncitos, departamento Felipe Varela, donde la empresa beneficiada por la CFI podrá utilizar la nueva herramienta en sectores de alta montaña.

Impulso minero en La Rioja

En línea con las políticas de desarrollo minero impulsadas por el gobernador Ricardo Quintela, el Gobierno de La Rioja busca capacitar mano de obra local y consolidar la creación de empleo. Con 17 empresas en tareas de prospección y otras que proyectan perforaciones, la provincia apunta a formar trabajadores y fortalecer proveedores riojanos para acompañar el desarrollo minero.

Desde la empresa estatal riojana Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), destacaron la importancia de preparar a los trabajadores riojanos para responder a las futuras demandas del sector. "La provincia atraviesa una etapa inicial de desarrollo minero, con empresas que realizan tareas de prospección y exploración para identificar formaciones geológicas con potencial de explotación", aseguró el presidente de EMSE, Walter Gómez, en diálogo con medios locales.

Además de la formación de trabajadores, Gómez subrayó la importancia de desarrollar proveedores locales capaces de ofrecer los bienes y servicios que necesitan las empresas mineras. El objetivo es que el movimiento económico generado por los proyectos alcance a más sectores de la provincia y no quede limitado a las zonas donde se realizan las tareas.

"El verdadero desafío es que el desarrollo de nuestros recursos minerales se traduzca en empleo, capacitación, crecimiento de nuestros proveedores y más oportunidades para todos los ciudadanos", sostuvo.

Potencial de Peñas Negras

La Rioja avanza con la exploración de cobre y oro en Peñas Negras, un proyecto ubicado en el departamento General Lamadrid que avanza hacia una nueva etapa de exploración de cobre y oro. La empresa canadiense Sendero Resources reconstruyó y unificó la información de décadas de trabajos previos y, a partir de una nueva metodología de análisis, identificó mineralización desde sectores cercanos a la superficie hasta más de 350 metros de profundidad.

La revisión incluyó 77 pozos de perforación y 6.433 muestras de ensayo obtenidas durante distintas campañas realizadas por anteriores operadores. Sendero aplicó de manera uniforme el indicador de cobre equivalente (CuEq) para reinterpretar los datos y obtener una lectura integrada de la mineralización presente en el proyecto.

Según explicó la compañía, el nuevo análisis permitirá definir con mayor precisión los sectores que serán investigados durante la próxima campaña de perforaciones. El resultado más destacado corresponde al pozo histórico PNDH-06, donde se identificó un intervalo de 24 metros con una ley promedio de 1,53% de cobre equivalente.