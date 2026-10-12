Minería en La Rioja: el plan provincial que busca incorporar pymes locales a la cadena de valor

El Gobierno de La Rioja avanzó en una estrategia para incorporar empresas y trabajadores locales a la cadena de valor de la actividad minera.

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A través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería de La Rioja junto con Integra Capital organizaron una charla destinada a proveedores y prestadores de servicios, con el objetivo de presentar las oportunidades de contratación vinculadas a una nueva campaña de exploración que comenzará próximamente.

El encuentro se realizó en la Sala Federal del Paseo Cultural y contó con la participación de la vicegobernadora Teresita Madera, la diputada nacional Gabriela Pedrali y el intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, entre otras autoridades provinciales.

Durante la jornada, representantes de Integra Capital detallaron los bienes, servicios, equipamientos y perfiles profesionales y operativos que requerirán para las próximas actividades. También explicaron a los proveedores riojanos los estándares exigidos, las modalidades de contratación y la duración prevista de los convenios.

El ministro Federico Bazán destacó la importancia de generar vínculos directos entre las empresas mineras y las pymes de la provincia. “Buscamos que las mineras que están en etapa de iniciar perforación o en su segundo año tengan contacto directo con nuestros proveedores y pymes locales”, señaló.

El funcionario también valoró la articulación con empresas estatales como EMSE y planteó que el desarrollo de la actividad minera debe estar acompañado por criterios de transparencia, cuidado ambiental y uso responsable del agua.

“La minería es clave para generar oportunidades de mejora en la gente”, afirmó Bazán. Según planteó, el sector puede contribuir a mediano y largo plazo a transformar la economía provincial y generar impactos en otras actividades, entre ellas el turismo, la industria y la agroecología.

El objetivo de sumar proveedores riojanos

La diputada Gabriela Pedrali destacó el acompañamiento del Estado provincial y el trabajo conjunto con Integra Capital. En ese marco, señaló como uno de los objetivos que los jóvenes riojanos puedan tener un rol activo en el desarrollo económico de la provincia.

A su vez, la vicegobernadora Teresita Madera valoró que la empresa haya abierto su proceso de contratación a proveedores locales interesados en participar de la expansión de la actividad minera. Desde Integra Capital, Marcelo Idoyaga remarcó la importancia de incorporar empresas del territorio desde las primeras etapas de los proyectos.

“Sumar proveedores locales es clave porque en el inicio de los proyectos forman parte del éxito, acompañándonos desde las primeras etapas y permitiéndonos insertar mano de obra local tanto en la empresa como en la cadena de valor”, sostuvo.

Quienes estén interesados en incorporarse como proveedores pueden consultar el portal proveedoresmineros.larioja.gob.ar o comunicarse con Integra Capital a través del correo informado por la empresa: contact@intregralithium.com.