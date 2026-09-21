La Rioja apuesta a la inversión minera y el impulso del empleo a través de proveedores locales: los detalles

El crecimiento de la actividad minera en La Rioja, puntualmente en Valle del Bermejo, comenzó a generar efectos concretos en la economía regional, incluso antes de que los principales proyectos ingresen en su etapa de explotación. El aumento del valor de la tierra y de los inmuebles en General Lamadrid es uno de los primeros indicadores de un movimiento que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo de empresas y proveedores riojanos.

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El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, señaló en una entrevista con Rioja Virtual Radio que las expectativas vinculadas con la minería ya tienen impacto en el mercado inmobiliario de la zona, con una suba en el precio de terrenos y propiedades que alcanza incluso a sectores urbanos alejados de las áreas donde actualmente se realizan tareas de exploración.

El fenómeno refleja el movimiento económico que comienza a producirse alrededor de los proyectos mineros y plantea un desafío para la región: lograr que esa inversión se transforme en empleo, nuevas empresas y mayor actividad económica para las comunidades del Valle del Bermejo.

Un parque industrial para aprovechar la inversión minera

En ese contexto, Orquera destacó la propuesta de la Cámara Empresaria Riojana para avanzar, junto con el Gobierno provincial y los municipios, en la instalación de un parque industrial en la región. La iniciativa apunta a preparar al Valle del Bermejo para la demanda que generará la minería y permitir que empresas locales puedan convertirse en proveedoras de los proyectos.

El objetivo es que una proporción cada vez mayor de los bienes y servicios necesarios pueda producirse dentro de la provincia, y así evitar que la actividad dependa exclusivamente de proveedores radicados en otras jurisdicciones.

El desarrollo de ese entramado permitiría ampliar el impacto de la minería más allá de los puestos de trabajo directamente relacionados con las operaciones en la cordillera. La instalación de empresas, sucursales y comercios puede generar oportunidades en administración, logística, transporte, mantenimiento, servicios y comercialización, fortaleciendo el circuito económico regional.

La propuesta busca anticiparse a la llegada de una etapa de mayor actividad. Actualmente, la minería en la zona atraviesa principalmente instancias de prospección y exploración, pero las expectativas están puestas en avanzar hacia la explotación en el mediano plazo, lo que implicará una creciente demanda de infraestructura y servicios.

Estado, formación y minería

Un ejemplo de esta articulación ya se encuentra en marcha con el proyecto Benjamín, ubicado en el Valle del Bermejo. La iniciativa comenzó tareas de prospección sobre una superficie de 16.000 hectáreas, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

El proyecto es impulsado por la empresa estatal EMSE junto al Instituto Superior de Formación Docente y Técnico Profesional de Guandacol, e incorpora además una dimensión vinculada a la formación de recursos humanos.

Estudiantes de la Tecnicatura en Minería realizarán pasantías y prácticas en el marco de la iniciativa, con becas otorgadas por el Gobierno provincial. La experiencia constituye un antecedente del modelo que la región busca consolidar: inversión minera, participación del Estado, formación técnica y desarrollo de proveedores locales.

Con los proyectos todavía en etapas iniciales, La Rioja busca así generar las condiciones para que el crecimiento de la minería no se limite a la actividad extractiva, sino que pueda convertirse en un motor para el desarrollo productivo del Valle del Bermejo y genere nuevas oportunidades para las comunidades de la región.