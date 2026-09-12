Quintela se plantó contra el ajuste nacional junto a la UATRE: "Tomar decisiones políticas y el rumbo"

En el marco de una reunión conjunta con la UATRE, el Gobernador Ricardo Quintela reivindicó el papel de los trabajadores rurales y sostuvo que las políticas públicas deben orientarse a garantizar condiciones básicas de bienestar. “Nosotros queremos construir todos juntos un proyecto de país que empatice con la sociedad. Es cuestión de tomar decisiones políticas y tomar el rumbo”, afirmó el mandatario durante el encuentro.

{{{htmlAmp}}}

Asimismo, cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional y planteó la necesidad de una distribución equitativa de los recursos generados en las provincias. "El presidente es administrador de intereses, pero tiene que hacerlo de la mejor manera posible y equitativa, es decir, distribuir las utilidades fruto del trabajo en las provincias”, sostuvo según Medios Rioja.

En el encuentro participó el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, y representantes del gremio este gremio en La Rioja.

“Los trabajadores son fundamentales y los representantes de los trabajadores tienen que ser la columna vertebral", expresó Quintela, quien también dijo que hay que preparar a los trabajadores para que "representen dignamente al pueblo en el Congreso de la Nación y en cada provincia”.

La reunión tuvo como eje central consolidar la articulación entre el Estado provincial y la organización gremial para proteger los derechos de los peones rurales, promover el empleo registrado y asegurar el cumplimiento de las normativas laborales en el campo.

En un contexto nacional signado por el ajuste y la pérdida de conquistas históricas, La Rioja reafirma el rol fundamental de las organizaciones sindicales y los trabajadores como pilares indispensables para la construcción de un país justo.

Alerta del gremio

En contraposición a la postura de Nación, la conducción del gremio valoró la respuesta institucional a nivel local. El delegado de UATRE en La Rioja, Raúl Muga, destacó el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo articulado con la Secretaría de Trabajo provincial, resaltando que la provincia avanza en sentido opuesto al ajuste nacional para promover de manera activa el cumplimiento estricto de las normas laborales en el campo.

Además, el secretario general de UATRE lanzó una dura advertencia sobre el escenario laboral que atraviesa el país al cuestionar las políticas del Gobierno nacional. Allí, denunció que "se está premiando a quienes infringen las leyes" mediante normativas hechas a medida para cercenar conquistas históricas.

Ante este avance, el dirigente sindical hizo un firme llamado a la unidad del movimiento obrero para defender los derechos frente a un contexto crítico donde "la patria está en peligro".