Habilitaron la nueva licencia de conducir digital y ya comienzan a funcionar en La Rioja: cómo hago para obtenerla

En el marco de la nueva Ley de Tránsito nacional, los ciudadanos de La Rioja podrán acceder a la Licencia Nacional de Conducir en formato digital. Es válido en todo el país a través de la aplicación Mi Argentina y la versión física se mantendrá de forma opcional, sólo para quienes la pidan sin fecha de vencimiento.

Gobierno nacional, hace unos días, oficializó cambios en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que modifican desde el formato y la tramitación de las licencias de conducir, hasta cambios, en la importación de vehículos, la verificación técnica (VTV) y el sistema de peajes en las rutas nacionales.

En diálogo con Riojavirtual Radio, la directora general de Seguridad Vial de la capital formoseña, Emilia Roncoroni, confirmó las principales modificaciones sobre la licencia y remarcó: "Lo que se hizo fue una modificación a la reglamentación de la Ley de Tránsito, no tiene mayor impacto en las licencias particulares, que son las categorías A, B y C. Se van a seguir otorgando de la misma manera". Asimismo, la funcionaria expresó: "Lo que cambia es que las licencia digitales ahora tendrán la misma validez que las físicas porque antes de esta modificación no tenían la misma validez, pero en nuestros centros de emisión se va a seguir trabajando de la misma forma en el otorgamiento".

Otros cambios en la seguridad vial

La directora explicó que cambian los plazos del otorgamiento de licencia para los menores de edad: "Antes los menores de edad solo podían pedir la licencia por un año y renovación anual hasta que cumplieran la mayoría de edad, ahora podrán pedirla por 5 años". En esa línea, remarcó que las personas menores de edad solo pueden pedir licencia de conducir para motos a partir de los 16 años, y por un lapso de 5 años. A partir de los 17 años de edad, y con autorización de ambos progenitores, podrán solicitar la licencia para conducir autos por un lapso de 5 años.



Y destacó que "a su vez, las personas mayores de 70 años van a tener que empezar a renovar la licencia a partir del año. Antes la renovación anual se hacía a partir de los 65 años y ahora esa renovación será desde los 70 años".

Transporte interjurisdiccional

Con respecto al transporte que viaja entre provincias, explicó que a partir de ahora cada una de ellas deberán firmar un convenio con la Nación y ser las propias jurisdicciones las que otorguen licencia nacional de conducir para profesionales. Además, los conductores de transporte de carga y de pasajeros que realicen recorridos interjurisdiccionales ya no necesitarán la LiNTI.

Finalmente, destacó que se elevan los estándares en los exámenes psicofísicos y de capacitación en las instancias de tramitación y renovación de este tipo de licencias. Toda la información podrá ser leída en la página oficial del Gobierno formoseño, que actualizará las nuevas medidas en el espacio de tránsito.