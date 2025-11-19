Un transbordador surcoreano con 267 personas a bordo encalla, rescate en curso

Un transbordador surcoreano con unos 260 pasajeros está varado cerca de una isla rocosa en el mar frente a Shinan

19 nov (Reuters) -Un transbordador surcoreano con 267 pasajeros y tripulantes encalló el miércoles frente al extremo suroccidental de la península de Corea, desencadenando una operación de rescate y despertando recuerdos de un gran desastre en 2014.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung, que se encuentra de viaje en Oriente Medio, ordenó un rápido rescate de todos los que iban a bordo para evitar víctimas y que los detalles de la operación se hicieran públicos a medida que se produjeran, informó la agencia de noticias Yonhap.

Las autoridades estaban desplegando todos los recursos posibles en la operación de rescate, informó la guardia costera en un comunicado.

En su opinión, por el momento no hay víctimas y no está entrando agua a la embarcación.

El Queen Jenuvia 2, un transbordador de 26.000 toneladas, viajaba de la isla de Jeju a Mokpo, según los guardacostas. El operador del barco, Seaworld Ferry, con base en Mokpo, dice que tiene capacidad para 1.010 pasajeros y varias cubiertas inferiores para vehículos grandes y automóviles.

Un oficial de la guardia costera dijo que el ferry chocó contra una isla rocosa cerca de Jindo.

Las imágenes de video mostraban a los pasajeros con chalecos salvavidas esperando a ser trasladados a los botes de rescate, que se acercaban al ferry. La proa del buque parecía atascada en el borde de una pequeña isla, pero aparentaba estar en posición vertical y los pasajeros parecían tranquilos.

Las condiciones meteorológicas en el lugar del siniestro eran buenas, con vientos flojos.

En Corea del Sur aún está fresco el recuerdo del hundimiento del ferry Sewol en 2014, una de las peores catástrofes del país en la que murieron más de 300 personas, en su mayoría alumnos que se dirigían a un viaje de estudios a Jeju.

El ferry, que posteriormente se descubrió que estaba sobrecargado y había sido modificado ilegalmente para transportar más carga de la prevista, giró demasiado rápido y empezó a escorarse.

Quedó tumbado de lado mientras los pasajeros esperaban el rescate, que tardó en llegar, antes de hundirse mientras el país lo veía por televisión en directo.

Muchas de las víctimas fueron encontradas en sus camarotes, donde la tripulación les había dicho que esperaran mientras el capitán y algunos miembros de la tripulación eran llevados a bordo de los primeros buques guardacostas que llegaron al lugar.

Con información de Reuters