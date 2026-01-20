Formación y desarrollo: Formosa impulsa capacitaciones gratuitas de verano para fortalecer la inserción laboral

Con el fin impulsar la capacitación y el desarrollo de los formoseños, el Gobierno de Gildo Insfrán presentó espacios de formación gratuitos para adquirir nuevas habilidades durante el receso de la temporada de verano.

A través de la Subsecretaría de Empleo, se detalló la importancia de los talleres y el trabajo necesario para arribar a las capacitaciones en pleno proceso estival. En diálogo con Agenfor, la titular de la subsecretaria, Mariángeles Vicentín, celebró la iniciativa provincial. En ese marco, la funcionaria considera que el objetivo es que los y las asistentes a los talleres puedan adquirir habilidades para ingresar al mercado laboral.

Oficios requeridos

Vicentín señaló que una de las capacitaciones con mayor éxito debido a la temporada de verano, es la de mantenimiento y limpieza de piletas. En este sentido fue destacado como “un oficio muy requerido" y que “las personas pudieron hacer una actualización de clases teóricas y prácticas y así, poder seguir trabajando”.

Además, puso el foco en las herramientas de comunicación y gestión profesional. “Finalizamos un curso de oratoria, que es fundamental para cualquier ámbito de trabajo”, detalló. En ese marco, además destacó: “Iniciamos un curso de guía para profesionales, una herramienta básica para quienes deben liderar proyectos o gestionar situaciones cotidianas en sus entornos laborales”.

Estas acciones descriptas se inscriben en el marco del Modelo Formoseño, que prioriza la educación y el trabajo como los dos pilares de la transformación social y la inserción laboral. Mientras que a nivel nacional se desarticulan programas de empleo, en Formosa el Gobierno provincial sostiene y financia estos espacios de formación abierto a todas las personas que deseen capacitarse de manera gratuita.

El trabajo realizado en 2025

Durante el último año, la Subsecretaría de Empleo de Formosa consolidó una política activa de empleo con enfoque inclusivo y articulado, acompañando a trabajadores, trabajadoras, jóvenes y emprendedores en distintas etapas de su desarrollo laboral y productivo, tanto en la Capital como en el interior provincial.

Uno de los ejes principales fue el desarrollo integral para la empleabilidad. En este marco, se brindaron 287 atenciones y asesoramientos personalizados relacionados con la elaboración de currículum vitae, la definición de perfiles laborales, la planificación de trayectorias y la preparación para entrevistas de trabajo.

En materia de formación laboral, se dictaron 118 cursos y talleres, con un total de 2.124 egresados certificados. Las capacitaciones incluyeron oficios digitales y manuales, rubros de alta demanda laboral, habilidades para el empleo y programas de mejora continua destinados a empresas y profesionales.

Además, se llevaron a cabo 34 cursos y talleres en distintas localidades del interior provincial, incluyendo Herradura, Pirané, Laguna Blanca, Riacho He Hé, General Belgrano, Pozo del Tigre y Las Lomitas, beneficiando a más de 900 personas.