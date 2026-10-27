Junto a un trabajo articulado con PBA, La Matanza impulsó un megaoperativos de prevención y saturación en las calles

A partir de la articulación con la seguridad de la Provincia de Buenos Aires junto con la Guardia Urbana municipal y agentes de Tránsito, La Matanza figura con un destacado descenso del delito producto del procedimiento de control y protección. Según un informe del Sistema Nacional de Información Criminalística, emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el municipio obtuvo una reducción de robos de 26.4%, junto a hurtos totales en un 14.3% y todos los delitos relacionados con drogas y estupefacientes descendieron en un 22.4%.

{{{htmlAmp}}}

Esto se debe a las distintas políticas de prevención y combate del delito que constan desde secuestros de autos con pedidos de captura y la incautación de miles de motos. De este modo, desde el municipio destacaron la inversión en tecnología con el finde controlar el ingreso, el tránsito y el egreso de vehículos en el distrito para poner restringir el límite.

Los megaoperativos de saturación forman parte de un despliegue estratégico implementado por la Policía bonaerense, el Grupo de Prevención Motorizado (GPM), la Guardia Urbana local y Centro de Operaciones y Monitoreo de La Matanza, que ya cuenta con más de 6 mil cámaras de seguridad.

Educación pública

La Matanza sumó 400 nuevos patrulleros para reforzar la seguridad y ampliar las tareas de prevención del delito en las distintas localidades del distrito. La incorporación se concretó durante una visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y elevó a más de 1.150 la cantidad de móviles destinados al municipio.

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora, Verónica Magario, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. También participó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, quien resaltó el trabajo conjunto entre la Provincia y el gobierno local para fortalecer la protección de los vecinos.

“Es un compromiso ineludible que tenemos junto a nuestro querido gobernador Kicillof y nuestra querida vicegobernadora Magario, para brindar mayor protección y más tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos”, expresó Espinoza durante la entrega de los vehículos.

La llegada de los patrulleros forma parte de las medidas que impulsan el Municipio y la Provincia para mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y profundizar la prevención en el territorio.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la coordinación entre los distintos organismos involucrados en la seguridad. “El trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, el Gobierno local y la Justicia de La Matanza nos viene brindando muy buenos resultados para todas las familias y toda la comunidad”, afirmó.

Espinoza también puso el foco en la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer los controles y la prevención. Entre los recursos disponibles en el distrito, mencionó 6.000 cámaras de seguridad, 1.500 paradas seguras, un anillo digital con lectoras de patentes, cámaras de reconocimiento facial, más de 40.000 luminarias y más de 20.000 alarmas vecinales.