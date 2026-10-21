"Tener placer a partir del sufrimiento de los otros": Espinoza repudió la subestimación de Milei a la crisis que viven las familias

El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, salió al cruce de Javier Milei luego de que el mandatario cuestionara a quienes no llegan a fin de mes durante su discurso en la apertura de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, en Neuquén. “La crueldad no es un mérito: es tener placer a partir del sufrimiento de los otros”, denunció Espinoza.

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“Presidente Milei, usted se burla de lo que ignora. No llegar a fin de mes es una dura y triste realidad que usted jamás entenderá. Está claro que usted tuvo todo servido siempre", detalló Espinoza tras la polémica por los dichos de Milei quién negó la crisis económica que habitan muchas familias pese a los datos récord de morosidad en alza.

En ese contexto, Espinoza describió las consecuencias de la pérdida de ingresos y las dificultades para acceder a bienes y servicios esenciales por parte de miles de familias argentinas. “No llegar a fin de mes es irse a dormir con un mate y un pedazo de pan en el estómago para que coman sus hijos y es no poderse dormir pensando a quién pedirle ayuda mañana para el alquiler que se vence. Es crecer viendo a papá y mamá angustiados haciendo números que nunca dan”, expresó.

¿Qué dijo Milei?

El presidente Javier Milei había expresado en sus redes sociales que es "una pelotudez" que se plantee que hay familias que "se quedan sin plata al día 20". En contraposición a los resultados estadísticos que arrojan las consultoras sobre récord de morosidad, Milei aseguró que es una "opereta" que exista un aumento en la mora de los endeudados con préstamos y tarjetas y defendió el uso de créditos con "altas tasas y bajo monto".

"Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten '¿Cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?'. Si van a usar el argumento del uso de la tarjeta, más allá de que demuestra que no son dignos de crédito por ignorantes, sugiero que se pregunten: ¿qué ocurre al mes siguiente? Y así repetir el ejercicio hasta que entiendan la lógica intertemporal del crédito", escribió Milei en su cuenta de X.

Así, el dirigente peronista e intendente de La Matanza le respondió con las estrategias a las que recurren las familias para afrontar los últimos días del mes. “No llegar a fin de mes es comer fideos sin carne o sólo arroz los últimos 10 días. Es decir 'no puedo' a cosas que usted, que lo tuvo todo, nunca entendería. Es caminar 40 cuadras para ahorrar un colectivo”, señaló. En la misma línea, añadió: “Es endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar comida. Es pedir un préstamo para pagar la luz”.

La deuda no cesa

A raíz de la crisis económica que impacta en el cotidiano de todos los argentinos, el titular de la FAM profundizó sus críticas al describir las dificultades económicas que atraviesan los hogares. “No llegar a fin de mes es el llanto ahogado, para que nadie se entere, de una madre a solas en la cocina, porque le quedan 20 mil pesos para que su familia coma cinco días. Es un padre humillado cuando le dicen 'no' a un adelanto de sueldo que pidió en su trabajo”, afirmó.

Además, enumeró las privaciones que afectan a distintos sectores de la población: “No llegar a fin de mes es el remedio que no se compra, la leche que no se toma, la carne que no se come, el abrigo que no se tiene, la angustia que no se va, la pobreza que agobia, una infancia marcada, una adolescencia sufrida, una juventud desesperanzada, una adultez triste”. Por último, Espinoza rechazó que las dificultades para llegar a fin de mes sean una consigna política y las vinculó con la situación económica de la población.

“No llegar a fin de mes no es una frase opositora, kuka, zurda, peronista, de periodistas que usted insulta. Es la triste realidad de más del 50 por ciento de los argentinos”, sostuvo.