Las consecuencias del temporal del último fin de semana volvieron a poner en discusión el estado de las rutas nacionales en La Rioja y la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei para su mantenimiento. Las crecientes afectaron dos corredores estratégicos para la provincia y expusieron problemas de infraestructura que ya habían sido advertidos antes de las lluvias.

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En la Ruta Nacional 76, a la altura del cruce con el río Agua de los Caballos, se registró un socavamiento parcial de la calzada y acumulación de materiales arrastrados por el agua. En tanto, sobre la Ruta Nacional 150, en el sector del río Paganzo, el caudal impidió atravesar el vado y obligó a interrumpir la circulación.

Vialidad Nacional informó que durante el fin de semana se realizaron tareas de limpieza y recuperación. Sin embargo, la respuesta ante la emergencia volvió a poner sobre la mesa un reclamo más amplio: la necesidad de garantizar el mantenimiento permanente y ejecutar las obras estructurales que requiere la red vial nacional.

Las advertencias por el deterioro ya existían

Los cuestionamientos sobre el estado de los corredores nacionales en La Rioja son anteriores al temporal. En septiembre, el administrador de Vialidad Provincial, Jorge Escudero, había criticado la reducción de la inversión destinada a obras y mantenimiento y alertado sobre las condiciones de circulación en distintos tramos.

También desde el distrito local de Vialidad Nacional se había reconocido, antes de las últimas precipitaciones, que existen sectores con un deterioro importante que necesitan soluciones estructurales. Entre ellos se mencionó el tramo entre Vallecito y Bermejo, en dirección a Chepes, donde las tareas habituales de conservación resultan insuficientes frente a las necesidades acumuladas.

Estos antecedentes muestran que el problema no puede reducirse a las consecuencias de un fenómeno climático. Si bien la intensidad de las lluvias explica la emergencia, las advertencias previas apuntaban a deficiencias en las calzadas, falta de mantenimiento e inversiones pendientes. Determinar cuánto incidieron esas condiciones en los daños registrados requiere una evaluación técnica.

La conservación vial exige intervenciones sostenidas y planificación. Cuando las obras se postergan, las dificultades se acumulan y afectan a quienes necesitan trasladarse, transportar mercadería, acceder a servicios o mantener conectadas sus comunidades.

Un deterioro que alcanza a las rutas de todo el país

La situación de La Rioja se inscribe en un escenario nacional. En julio, el secretario de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Cattanzaro, advirtió que entre el 70% y el 75% de los aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales se encontraba en estado regular o malo.

El dirigente atribuyó ese deterioro al desfinanciamiento del organismo, la paralización de la obra pública y la pérdida de capacidad operativa. Sus declaraciones pusieron el foco en las consecuencias de la reducción de recursos para la conservación de los corredores viales.

En el caso riojano, los daños provocados por el temporal volvieron a exponer la necesidad de una respuesta que no se limite a reparar los caminos después de cada emergencia. Los reclamos apuntan a que el Gobierno nacional garantice recursos, continuidad en las tareas de mantenimiento y obras de recuperación en los tramos que presentan mayores dificultades.

La seguridad vial y la conectividad de las comunidades dependen de una planificación permanente. Las interrupciones registradas durante el fin de semana reactivaron una discusión que ya estaba planteada: el estado de la infraestructura nacional y las responsabilidades del Gobierno de Milei sobre su conservación.