Rutas, accesos y caminos rurales: La Rioja refuerza la conectividad provincial con un plan de mantenimiento vial

El Gobierno de La Rioja avanza con un nuevo operativo de mantenimiento y recuperación vial en distintos puntos de la provincia. A través de cuadrillas de Vialidad Provincial, se realizan trabajos en rutas, accesos a localidades, caminos rurales y sectores urbanos. Las tareas incluyen limpieza de banquinas, perfilado de calzadas y acondicionamiento de trazas para mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

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Las intervenciones buscan garantizar la conectividad territorial y facilitar el traslado de vecinos, productores y turistas. Además de atender las rutas principales, los trabajos alcanzan caminos de localidades más pequeñas, donde el mantenimiento resulta clave para sostener la circulación y el acceso a distintos puntos de la provincia.

Arreglos en rutas provinciales

En en los respecta a la capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta, las tareas se concentraron en sobre la Ruta Provincial Nº 6, entre San Pedro y Anchico, y la Ruta Provincial Nº 8, en el sector de Upinango, se hicieron trabajos de mantenimiento y desmonte para contribuir a la seguridad quienes transitan. En la Ruta Provincial Nº 3, entre La Lancha y El Cantadero, se avanzó con el acondicionamiento de la traza y la limpieza de banquinas.

En los que respecta a General Ocampo, General Belgrano y Chamical, se trabaja en los sectores vinculados a la Ruta Provincial Nº 25, con intervenciones en El Retamo, Santa Rita, Los Mistoles, La Aguadita, donde se realizaron tareas de conservación, limpieza de banquinas y desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

En la Ruta Nacional Nº 38 y la Ruta Provincial Nº 28, los equipos trabajaron en Chañar, Bajo Hondo, Olta, La Chimenea, Capilla Los Baldes y Talva, optimizando los caminos con limpieza y marcado de cunetas.

En relación a la Ruta Provincial Nº 30, al acceso a la Ruta Provincial Nº 38 y en los corredores que comprenden el ingreso desde la Ruta Nacional Nº 79 hacia El Quemado, la Cuesta del Quemado, Mollaco, Cortaderas–El Cercón y Las Playas, se realizaron tareas de conservación, limpieza y desmonte mediante cuadrillas y maquinaria vial.

En Vinchina, las tareas se concentraron en un tramo de 500 metros de la Ruta Nacional Nº 76, llamado Cuesta de La Troya, donde se realizaron movimientos de suelo, aporte de material y defensas, junto con la limpieza y encauzamiento del río para prevenir desbordes. Asimismo, se perfiló y niveló una extensión de 11 kilómetros en las calles internas de Alto y Bajo Jagüé para optimizar la circulación local.

Por su parte, en General Felipe Varela concluyó el acondicionamiento de 520 metros del acceso turístico La Loma mediante nivelación, perfilado y un riego final realizado con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Villa Unión. Además, se intervinieron 8 kilómetros del acceso a Aicuña y la Escuela Nº 68 "Arsenio Salinas", donde se mejoró la calzada mediante la extracción, distribución y perfilado lateral de material.