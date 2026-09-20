Obra pública: La Rioja refuerza el mantenimiento de rutas y caminos en distintos puntos de la provincia

El Gobierno de la provincia de La Rioja realiza un nuevo operativo de mantenimiento vial con trabajos simultáneos en distintos puntos de la región. Vialidad Provincial desplegó maquinaria y personal para recuperar caminos, mejorar accesos y conservar rutas que resultan fundamentales para la circulación de vecinos, productores y visitantes.

{{{htmlAmp}}}

Las intervenciones abarcan corredores provinciales, accesos rurales y sectores afectados por el deterioro o las condiciones climáticas. Entre las tareas realizadas se encuentran el perfilado de calzadas, enripiado, limpieza de banquinas y cunetas, desmonte, reparación de trazas y recuperación de caminos.

Arreglos en rutas provinciales

En la Capital riojana, Independencia, Castro Barros y Aimogasta se realizaron trabajos de manteniendo y limpieza de banquinas en la Ruta Provincial Nº 3 y N° 6. En paralelo, en la cantera ubicada sobre la Ruta Provincial N° 25, entre el kilómetro 10 y El Topón, se realizaron tareas de mezcla, carga de premezclado y abastecimiento de camiones destinados a los distintos frentes de reparación. También se trabajó en el corredor Patquía–Patquía Viejo, entre la intersección de la Ruta Nacional Nº 38 y Promas.

En la región comprendida por los departamentos Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza, se hicieron trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 30.

En los departamentos de Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces también se hicieron tareas de mantenimiento. En el río Playa, de Famatina, se realizaron procesos de limpieza y remoción de sedimentos. En San Blas de los Sauces, las intervenciones alcanzaron Los Robles, donde se realizaron tareas de nivelación y perfilado del circuito. En Chilecito, sobre la Ruta Provincial Nº 14, se realizaron trabajos de perfilado y mantenimiento de camino.

En los Departamentos de General Ocampo, General Belgrano y Chamical, se hicieron arreglos en tramos de la Ruta Provincial Nº 25. En el El Retamo y en el corredor Chamical–Polco, se desarrollaron tareas de conservación y limpieza. Además se avanzó en obras en sectores de las rutas Nº 30,31, 35, 36 y 38.

En lo que respecta los Departamentos de Vinchina, General Felipe Varela y General Lamadrid, se realizaron obras en la Ruta Provincial Nº 21, camino a Valle Hermoso y un tramo de seis kilómetros entre el río Los Pozuelos y Los Tambillos.

El operativo forma parte del esquema permanente de conservación de la red vial que lleva adelante Vialidad Provincial. El objetivo es sostener las condiciones de circulación y conectividad en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y productivas.