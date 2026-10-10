TecnoAliados: La Rioja impulsa la capacitación tecnológica y abrió una nueva cohorte para el 2027

El Polo Tecnológico Provincial y el ISAE Clúster Tecnológico entregaron los certificados a quienes completaron la tercera cohorte de TecnoAliados y anunciaron la apertura de inscripciones para una nueva etapa de capacitación en La Rioja. La iniciativa articula al sector público y privado para ampliar el acceso de los riojanos a conocimientos vinculados con las nuevas tecnologías y fortalecer sus posibilidades de desarrollo personal y laboral.

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La ceremonia se realizó en las instalaciones del Clúster Tecnológico y contó con la participación del jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo; el ministro de Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera; el director del Clúster Tecnológico, José Nieto; y el diputado provincial Raúl Cabral.

La tercera cohorte incluyó 12 propuestas formativas. Entre ellas estuvieron Analista de Calidad de Software con Integración de IA, Aplicaciones de Drones en Procesos Productivos, Community Management, De Ahorrista a Inversor, Desarrollador de Videojuegos, Desarrollador Web Avanzado, Docencia y Entornos Digitales con Aplicaciones de IA, Domótica, Impresión 3D, Programación Python con IA y Robótica.

Una alianza entre el Estado y el sector privado

Durante el acto, Juan Luna Corzo destacó la articulación entre las instituciones públicas y privadas para desarrollar propuestas de capacitación. “Esto es un curso que tiene la pata de la articulación de lo privado y de la visión de José, que es una visión de avance en nuestra provincia, y por otro lado, la decisión de un gobierno que está dispuesto a ayudar a que esto se haga", expresó.

Hugo Vera también valoró la continuidad del programa y la apertura de una nueva cohorte. "Este programa es una muestra concreta de cómo el Estado y el sector privado pueden trabajar juntos para generar herramientas reales de crecimiento", sostuvo.

Además, señaló que las inscripciones para la cuarta etapa ya están abiertas y que el objetivo es ampliar las posibilidades de capacitación y acceso al mercado laboral.



Capacitación frente a los cambios tecnológicos

A su turno, José Nieto remarcó la necesidad de sostener propuestas de formación ante la transformación tecnológica. "Vivimos en un entorno de permanente transformación y de innovaciones tecnológicas disruptivas donde tiene que estar el Estado, garantizando las políticas públicas que contribuyen al bienestar social y a generar empleo con calidad", afirmó.

Finalmente, el director del Clúster también destacó el aporte conjunto de las instituciones que participan del programa y concluyó: "Esta es una alianza público-privada que nos nutre mutuamente: el Estado debe asegurar políticas que nos enriquezcan y formen mejor, y nosotros, como instituciones privadas, debemos fortalecer nuestros laboratorios y recursos humanos. Aquí radica el verdadero motor de este desarrollo".