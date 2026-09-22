EDU IA 2026: La Rioja prepara un congreso para definir cómo incorporar la inteligencia artificial en las aulas

La provincia de La Rioja avanza en la definición de criterios para incorporar la inteligencia artificial (IA) en las aulas. En ese marco, el Ministerio de Educación realizó este viernes el precongreso de EDU IA 2026, una instancia de debate y trabajo que reunió a directivos, docentes y equipos técnicos de establecimientos educativos de toda la provincia.

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El encuentro se desarrolló en el Colegio Provincial N.º 13 bajo el lema “Educación e inteligencia artificial: oportunidades y desafíos para un trabajo pedagógico en la provincia de La Rioja”. La jornada tuvo como objetivo intercambiar experiencias, reflexionar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las escuelas y comenzar a definir los principales ejes que serán abordados durante el Congreso de Inteligencia Artificial y Educación, previsto para octubre.

La propuesta busca construir una agenda común para orientar el uso de la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje, contemplando tanto las posibilidades que ofrece como los desafíos pedagógicos y éticos que plantea su incorporación al sistema educativo.

Tecnología y educación

Durante la jornada, el ministro de Educación de La Rioja, Ariel Martínez, destacó la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías a la discusión educativa provincial y planteó que la inteligencia artificial y la robótica deben formar parte de la agenda de las escuelas.

“Creemos relevante y conveniente que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la robótica sean parte de la agenda de nuestra escuela”, afirmó. El funcionario sostuvo que el desafío consiste en acompañar las transformaciones tecnológicas desde un sistema educativo atento a los cambios sociales y a las particularidades de cada comunidad.

“Queremos construir una escuela sensible y dinámica en relación con lo que hoy pasa en la sociedad. Creemos en una escuela que escucha permanentemente al territorio y confiamos plenamente en la docencia, que genera y produce grandes transformaciones sociales”, señaló.

Martínez también remarcó la importancia de generar espacios de formación para que docentes y equipos educativos puedan incorporar nuevas herramientas a sus prácticas.

“Consideramos conveniente, necesario, prioritario y relevante poner a disposición de la docencia la formación, la capacitación y los medios necesarios para que el proceso de evolución tecnológica vaya de la mano de la educación”, sostuvo.

Uno de los ejes centrales del precongreso fue la necesidad de establecer criterios pedagógicos y éticos para el uso de la inteligencia artificial en las instituciones educativas. La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, destacó el trabajo realizado durante la jornada y señaló que la discusión debe involucrar a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

“Hoy venimos a ponernos de acuerdo, a analizar qué criterios pedagógicos y éticos debemos tener en cuenta al momento de trabajar con la inteligencia artificial en cada una de las escuelas y en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”, explicó.

De esta manera, el objetivo no se limita a incorporar herramientas tecnológicas, sino a discutir bajo qué condiciones y con qué objetivos pedagógicos pueden utilizarse dentro de las escuelas. El precongreso permitió además reunir las experiencias y aportes de quienes forman parte del sistema educativo provincial, que serán utilizados como insumos para el Congreso EDU IA 2026.

El Congreso será en octubre

El secretario de Políticas Socioeducativas, Duilio Madera, confirmó que el Congreso de Inteligencia Artificial y Educación se realizará durante octubre y que contará con la participación de distintas áreas e instituciones.

“Este congreso nos convoca a dialogar previamente para tener un concepto claro sobre cuáles serán las herramientas que vamos a utilizar; para que, a partir de allí, podamos seguir formándonos y llevar esos conocimientos a las escuelas”, explicó.

La instancia de octubre buscará profundizar el debate iniciado en el precongreso y avanzar en definiciones sobre la implementación de la inteligencia artificial en los entornos educativos.

La propuesta provincial plantea que la incorporación de estas tecnologías debe estar acompañada por formación y capacitación docente, además de una perspectiva pedagógica, inclusiva y situada en las características de cada comunidad educativa.

Del encuentro participaron también secretarios ministeriales, coordinadores y asesores pedagógicos de las instituciones educativas asistentes. La jornada funcionó así como una primera instancia de construcción colectiva de una agenda que tendrá continuidad en el Congreso EDU IA 2026.