"Un paso histórico": La Rioja impulsa una nueva Ley de Educación Superior con más carreras y universidades en el interior

El Gobierno de Ricardo Quintela impulsa en La Rioja una nueva normativa para transformar la Educación Superior provincial, con una propuesta que contempla la creación de institutos superiores de nivel universitario y una planificación territorial de las carreras en función de las necesidades de cada departamento.

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"Hoy damos un paso histórico para la educación de nuestra provincia. La sanción de la Ley Provincial de Educación Superior nos permite fortalecer los institutos, ampliar las oportunidades de formación y pensar nuevas carreras de acuerdo a las necesidades y el desarrollo de cada región de La Rioja", expresó el mandatario en sus redes sociales.

Quintela expresó que desde la provincia se pretende "una Educación Superior que sea más inclusiva, con igualdad de oportunidades, que prepare a jóvenes y adultos para los desafíos del presente y del futuro", y destacó que "se incorporan nuevas modalidades de estudio y herramientas para mejorar de manera permanente la formación docente y técnica".

"Jerarquizando el nivel y generando concursos para el ingreso y el ascenso de quienes forman parte de las instituciones", detalló Quintela y concluyó: "La educación es un derecho y también es una herramienta para transformar la provincia".

Un proyecto que refuerza la educación

La iniciativa plantea reconocer a la educación superior como una política de Estado y propone ampliar y organizar la oferta académica de acuerdo con las demandas sociales, educativas, productivas y laborales de las distintas regiones de la provincia.

Para definir la apertura de nuevas propuestas formativas, el proyecto contempla la realización de estudios de factibilidad y la elaboración de un mapa provincial de la oferta académica, con el objetivo de determinar qué carreras se necesitan y en qué lugares deberían dictarse.

Más opciones para estudiar en distintos puntos de la provincia

Entre los principales aspectos de la iniciativa se encuentra la posibilidad de dictar carreras mediante distintas modalidades. Las propuestas podrán desarrollarse de manera presencial, combinada o a distancia, con el propósito de ampliar las alternativas de acceso a la formación superior en diferentes puntos de La Rioja.

El proyecto también plantea fortalecer institucionalmente a los institutos superiores y establecer mecanismos de evaluación permanente para las propuestas educativas. Otro de los ejes está vinculado con la accesibilidad y la inclusión. La iniciativa contempla garantizar condiciones que permitan el acceso y la permanencia de personas con discapacidad en el sistema de Educación Superior.

El proyecto y la reforma de la Constitución

La secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez, explicó que el proyecto fue elaborado por decisión del gobernador Ricardo Quintela y señaló que uno de sus objetivos es articular la normativa provincial con la Ley de Educación Nacional y la Ley Nacional de Educación Superior.

Rodríguez también destacó la posibilidad de avanzar en la creación de institutos superiores de nivel universitario, en línea con los principios establecidos en la reforma de la Constitución Provincial. La funcionaria señaló que la propuesta busca que la formación superior tenga una relación más directa con las características de cada territorio.

Para eso, la planificación permitiría determinar qué carreras incorporar y dónde dictarlas, teniendo en cuenta las particularidades de cada región. De esta manera, la iniciativa propone una reorganización de la Educación Superior riojana a partir de una planificación territorial de la oferta académica, nuevas modalidades de cursado y el fortalecimiento institucional de los institutos superiores.