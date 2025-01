La Rioja, provincia pionera en la protección de usuarios frente al tarifazo

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se consolidó como el primero en implementar una estrategia para resguardar a las familias y comercios riojanos frente al impacto de los tarifazos nacionales impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Esta medida, que evita trasladar los aumentos tarifarios nacionales a los usuarios provinciales, estableció un modelo que fue rápidamente replicado en otras jurisdicciones, como Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán adoptó una iniciativa similar a través del Decreto 7/25.

Un modelo de compromiso

Esta no es la primera vez que Quintela implementa políticas innovadoras para mitigar crisis. Durante la pandemia, congeló las tarifas de servicios y prohibió cortes de suministro energético a quienes no podían afrontar los pagos, lo que se destacó por su enfoque solidario en momentos críticos.

La provincia mantiene actualmente subsidios a las tarifas de energía eléctrica y beneficia a los usuarios en un contexto nacional marcado por el ajuste económico. Esta continuidad en las políticas de protección energética ponen gobernador riojano como el principal responsable del bienestar de sus ciudadanos al priorizar su estabilidad económica y calidad de vida.

Cómo realizar el trámite para acceder al subsidio de energía y cuáles son los requisitos

El Gobierno de La Rioja indicó que, tras la quita de subsidios nacionales a la energía, alrededor de 33.000 familias de la provincia se vieron afectadas con aumentos en sus boletas de luz. Por este motivo, invitan a los perjudicados a inscribirse en el Registro de Segmentación Tarifaria, para acceder al subisdio correspondiente.

El trámite es personal y se realiza de forma digital, ingresando al siguiente link. Tras hacer clic en la opción "Inscribite al RASE" y aceptar la declaración jurada, el interesado deberá completar un formulario con sus datos personales. Hay que tener en cuenta que durante el trámite se solicitará el último ejemplar del DNI de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años; y una dirección de correo electrónico. Además, durante la realización del trámite se debe tener a mano la factura de EDELaR, ya que el formulario pide datos que se encuentran allí, como el número de medidor y el número NIS.

La solicitud puede ser completada por quienes nunca hayan realizado el trámite anteriormente, y quieran acceder a los beneficios del NIVEL 2 (bajos ingresos) o NIVEL 3 (ingresos medios). Se recomienda que gestionen el trámite aquellos que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo, ya que el acceso al subsidio representa un importante alivio al bolsillo.

Quienes complemente el formulario deben ser usuarios residenciales y mayores de 18 años. Si la factura del servicio está a nombre de otra persona, la solicitud puede realizarse igual, ya que no es obligatorio ser el titular del servicio de energía. Sin embargo, es importante aclarar que no se puede realizar la solicitud en más de un suministro de residencia.

Una vez que se completa la solicitud, con la información proporcionada en la declaración jurada el Gobierno nacional realizará un análisis en base a la información disponible en sus bases de datos administrativas, y según los datos declarados al momento de completar la solicitud. En caso de aprobarla, asignará el subsidio de acuerdo al nivel de ingresos y situación patrimonial del hogar.

Según indicaron las autoridades nacionales, el subsidio será asignado a todos los hogares que reúnan las siguientes condiciones: perciben ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales, de hogar tipo 2; no cuenten con 3 o más inmuebles propios; no tengan más de 1 vehículo, con una antigüedad menor a 3 años; no tengan una aeronave o embarcación de lujo; no sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no poder completar la solicitud de manera digital, los interesados pueden contactarse con el Centro de Atención Telefónica (CAT) de la Secretaría de Energía de la Nación, llamando al 0800-222-7376, o acercarse a cualquiera de las oficinas de EDELAR para el asesoramiento y asistencia en la realización del trámite. Por último, quienes hayan realizado la solicitud digitalmente pero perdieron su número de trámite, podrán recuperarlo ingresando el número de DNI y el mail con el que se realizó la inscripción en https://www.argentina.gob.ar/subsidios, o consultar llamando a la línea gratuita de la Secretaría de Energía de la Nación.