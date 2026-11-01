Tarifas eléctricas: La Rioja irá a la Corte para evitar que se apliquen los aumentos nacionales

El Gobierno de La Rioja prepara su defensa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de que el máximo tribunal diera curso a una demanda presentada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que solicita declarar inconstitucional el decreto provincial mediante el cual se suspendió la aplicación de los aumentos en las tarifas eléctricas dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación.

{{{htmlAmp}}}

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, explicó que la Provincia trabaja en la contestación judicial y defendió la decisión de evitar que los incrementos nacionales se trasladaran directamente a las facturas de los usuarios riojanos. En declaraciones a Riojavirtual, aclaró que la intervención de la Corte no implica, por el momento, modificaciones en el esquema tarifario vigente.

“Tomó estado público la decisión de la Corte de dar curso a una demanda de CAMMESA contra La Rioja. Pide la inconstitucionalidad de un decreto del Gobierno provincial a través del cual se determinó suspender el cuadro tarifario que la Secretaría de Energía de la Nación determinó aplicar. La Provincia suspendió la aplicación, no desconoció la competencia nacional”, sostuvo el funcionario.

La Provincia asumió el costo de la suspensión

Uno de los argumentos centrales de la defensa riojana será que el Gobierno provincial se hizo cargo de la diferencia económica generada por la suspensión de los incrementos nacionales. Según explicó Goyochea, esos montos fueron cubiertos con recursos propios mediante un fondo compensador.

De esta manera, la administración provincial sostiene que la medida buscó evitar que el impacto de las actualizaciones tarifarias recayera directamente sobre los hogares, sin desconocer las atribuciones nacionales en materia de regulación energética.

El funcionario también cuestionó el camino judicial elegido por CAMMESA. La empresa presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto provincial 370 y acudió directamente a la Corte Suprema.

Goyochea consideró llamativo que el planteo haya sido admitido sin que existiera previamente una controversia concreta judicializada. “Es curioso que le hagan lugar”, expresó, al señalar que, según su interpretación, el criterio habitual del máximo tribunal para este tipo de acciones requiere la existencia de un conflicto concreto.

Qué puede pasar con las facturas de luz

Respecto de las consecuencias inmediatas para los usuarios, el asesor general de Gobierno fue categórico: no habrá cambios en las boletas por el momento. “Por ahora este cuadro tarifario está suspendido por el Gobierno provincial”, afirmó.

Como antecedente del impacto de las actualizaciones, recordó que el esquema aplicado desde enero de 2024 representó un incremento del 374% para los hogares de menores recursos.

Además, advirtió sobre los valores que podrían alcanzar las facturas si la Provincia debiera aplicar el cuadro tarifario nacional. Como referencia, mencionó que los usuarios de categoría N3, correspondiente a ingresos medios, podrían recibir boletas de entre 800.000 y 1.200.000 pesos, tomando como comparación los montos registrados en otras jurisdicciones.

En cuanto al proceso judicial, Goyochea indicó que La Rioja todavía no había recibido la notificación oficial de la Corte, aunque estimó que llegaría el lunes por correo electrónico. Sin embargo, aseguró que el equipo jurídico provincial ya trabaja en la respuesta y que la causa continuará con los plazos correspondientes a un trámite judicial ordinario.

La disputa tendrá como eje la constitucionalidad del decreto 370, las facultades de la Provincia frente al esquema tarifario nacional y las consecuencias económicas que tendría su aplicación para los usuarios riojanos. Mientras tanto, el Gobierno provincial anticipó que sostendrá la suspensión de los aumentos y defenderá su decisión ante el máximo tribunal.