La Rioja mantiene las tarifas eléctricas más bajas del país y sostiene el congelamiento para hogares y comercios

A partir de un relevamiento de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) se relevó que La Rioja figura con las tarifas más bajas de electricidad. Los resultados se conocen mientras continúa vigente la política del Gobierno provincial de congelamiento tarifario, que busca amortiguar el impacto de los incrementos nacionales sobre los hogares, los comercios y las actividades productivas.

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Uno de los datos más destacados del relevamiento aparece en la categoría de usuarios residenciales sin subsidio nacional. Para un consumo mensual de 750 kWh, EDELaR registra un importe final de $170.925, frente a los $200.103 de ESCAPEM y los $200.165 de REFSA, las distribuidoras que le siguen en la comparación.

Los cuadros comparativos de septiembre de 2026 ubican a EDELaR en el primer lugar de las seis categorías analizadas, tanto para usuarios residenciales como comerciales.

Las diferencias en las facturas residenciales

La diferencia también se observa entre los usuarios residenciales sin subsidio que consumen 600 kWh mensuales. En esa categoría, La Rioja registra un importe final de $135.015, por debajo de los $157.575 de EDENOR y los $158.979 de REFSA.

En las categorías residenciales con subsidio nacional, EDELaR también presenta los importes finales más bajos del cuadro comparativo. Para un consumo de 600 kWh mensuales, la factura alcanza los $98.835, mientras que para 750 kWh llega a $129.359.

La ventaja tarifaria también alcanza a los comercios

La comparación elaborada por ADEERA muestra que la posición de La Rioja se mantiene entre los usuarios comerciales. Para un consumo mensual de 500 kWh, EDELaR registra un importe final de $95.233, mientras que REFSA, la distribuidora que le sigue, presenta un valor de $158.399.

En la categoría comercial de 1.500 kWh mensuales, la diferencia también es significativa. La Rioja registra una factura de $286.738, frente a los $442.026 de DPEC y los $480.399 de REFSA.

Estos valores son relevantes para los comercios y las pequeñas actividades económicas, donde el costo de la electricidad forma parte de los gastos de funcionamiento. En ese contexto, la política tarifaria provincial busca contener el impacto de la energía sobre los costos de los sectores productivos.

El congelamiento tarifario continúa hasta el 31 de octubre

La comparación nacional se produce mientras sigue vigente la medida adoptada por el Gobierno de La Rioja en mayo, cuando dispuso congelar el precio de la electricidad para usuarios residenciales y comerciales, lo que toma como referencia el cuadro tarifario vigente al 30 de abril.

La decisión, que inicialmente estaba prevista hasta fines de agosto, fue prorrogada hasta el 31 de octubre de 2026. Su objetivo es evitar trasladar íntegramente a los usuarios los incrementos del precio de abastecimiento de la energía establecidos a nivel nacional.

De esta manera, los datos de ADEERA correspondientes a septiembre ubican a EDELaR con los menores importes finales en las seis categorías relevadas. El resultado coincide con la política provincial de contención tarifaria, orientada a moderar el costo de un servicio esencial para las familias, los comercios y las actividades productivas.