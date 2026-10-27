Con miras a la precordillera, La Rioja evalúa nuevos horizontes para las energías limpias

La provincia de La Rioja busca dar un paso más en su transición energética y analiza la incorporación de nuevos territorios con alto potencial para el desarrollo de fuentes renovables. En esta oportunidad, las autoridades enfocaron la atención en la región de la precordillera, donde se detectaron condiciones geográficas propicias para la producción de energía limpia, tanto a partir del viento como de la radiación solar.

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De acuerdo con lo detallado por el director del Parque Eólico Arauco, Emmanuel Rejal, el proyecto se encuentra actualmente en una fase inicial de relevamiento. El plan contempla la colocación de estaciones meteorológicas específicas para medir con precisión los niveles del recurso eólico y solar en los sectores seleccionados, datos fundamentales para determinar la factibilidad técnica de futuras obras.

Si bien las condiciones naturales del terreno resultan alentadoras, el avance de eventuales emprendimientos enfrenta importantes retos operativos. Desde la compañía estatal señalaron que uno de los principales obstáculos a resolver es la falta de infraestructura vial y civil en el área, un factor indispensable para facilitar el traslado y montaje de los grandes componentes que exigen esta clase de parques de generación.

Asimismo, otro de los aspectos determinantes que deberá ser analizado con rigor es la capacidad técnica para conectar los futuros desarrollos al sistema interconectado eléctrico provincial y nacional.

Consolidación y proyección nacional

Esta iniciativa de expansión geográfica se proyecta sobre la sólida base del Parque Eólico Arauco, un complejo que actualmente opera con una potencia instalada de 345 megavatios, con eje principal en la tecnología eólica, y que prevé sumar próximamente un nuevo parque de energía solar fotovoltaica. Con una planta de 120 trabajadores, la firma se posiciona como un actor clave dentro del mapa energético argentino.

Como muestra de este crecimiento, la empresa recientemente fue distinguida por la revista Forbes Argentina e integrada en el listado de las 100 compañías más influyentes del sector energético nacional, un reconocimiento que, según destacaron desde la dirección, consolida el prestigio de La Rioja en la generación de energías sustentables a nivel general.

Ganancias de US$8 millones al año

El Gobierno de La Rioja continúa dando pasos clave en su desarrollo energético a través del Parque Solar Arauco I, una obra estratégica que refuerza el perfil productivo y tecnológico del distrito en un escenario económico complejo. La construcción de esta planta que demandó una inversión de 34 millones de dólares, prevé alcanzar una rentabilidad anual de casi 8 millones de dólares.

Esta ganancia comenzará a verse plenamente una vez que la empresa estatal Parque Eólico Arauco (PEA) complete el pago del préstamo estimado a cinco años, asegurando un retorno económico sostenido para la provincia y consolidando el uso de energía limpia a gran escala.