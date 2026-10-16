Luz y subsidios: cómo hace Formosa para mantener las facturas por debajo de la media nacional

Un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el CONICET indicó que una factura residencial de Formosa fue de $30.074 para un consumo mensual de 265 kWh, frente a un promedio nacional de $62.815. El subsidio provincial Esfuerzo Formoseño, que cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD), contribuye a reducir el costo del servicio para los usuarios alcanzados.

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Formosa registró en septiembre la factura de electricidad más baja del país para los hogares que reciben subsidios, según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET). Para un consumo de referencia de 265 kilovatios hora (kWh) mensuales, el importe fue de $30.074, mientras que el promedio nacional alcanzó los $62.815.

La diferencia entre ambos valores fue de $32.741, equivalente a aproximadamente un 52% menos que la media nacional. De esta manera, la provincia encabezó la comparación de las facturas residenciales para usuarios subsidiados, de acuerdo con el Reporte de Tarifas y Subsidios N.º 42, correspondiente a septiembre de 2026.

El informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios comparó los costos de la electricidad en distintas jurisdicciones del país, con impuestos incluidos y para un mismo nivel de consumo. El relevamiento contempló tanto a los hogares que reciben asistencia sobre el precio mayorista de la energía como a aquellos que no cuentan con ese beneficio.

El impacto del subsidio provincial

Uno de los factores que inciden en el importe que pagan los usuarios formoseños es el programa Esfuerzo Formoseño, mediante el cual el Gobierno provincial cubre el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la energía eléctrica.

Este componente remunera la distribución del servicio y se encuentra bajo regulación provincial. Por eso, la asistencia de Formosa actúa sobre ese tramo de la tarifa, mientras que el precio mayorista de la energía y los subsidios correspondientes se rigen por el esquema nacional.

La diferencia también se observa en la comparación con otras provincias del Nordeste argentino. Para el mismo consumo mensual de 265 kWh, las facturas de los hogares subsidiados fueron de $42.176 en Misiones, $52.220 en Corrientes y $58.803 en Chaco. En ese grupo, Formosa registró el importe más bajo de la región.

Cómo se ubica Formosa entre los hogares sin subsidios

El relevamiento también analizó las facturas de los usuarios residenciales que no reciben subsidios en el precio mayorista de la energía. En ese segmento, Formosa registró un importe de $61.602 para un consumo mensual de 265 kWh.

El valor se ubicó por debajo del promedio nacional de $94.307 y posicionó a la provincia en el quinto lugar entre las facturas más bajas de la comparación, que incluye a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los datos corresponden al gráfico 17 de la página 13 del Reporte de Tarifas y Subsidios N.º 42, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP-UBA-CONICET. El estudio permite comparar los importes residenciales entre jurisdicciones bajo un consumo de referencia uniforme y distinguir las diferencias entre los hogares subsidiados y aquellos que pagan sin esa asistencia.