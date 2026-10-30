Talento e innovación: Formosa presentó una nueva edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026

La provincia de Formosa presentó la quinta edición de los Juegos Provinciales Tecnológicos 2026, una propuesta que reunirá competencias de robótica, videojuegos, inteligencia artificial y drones, además de muestras de proyectos innovadores y actividades abiertas a la comunidad. El encuentro se realizará el sábado 21 de noviembre, de 9 a 14, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, con una concurrencia estimada de alrededor de 1.000 personas.

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El lanzamiento oficial tuvo lugar el lunes 26 de octubre, a las 19, en el auditorio de la Fundación Banco Formosa. La presentación estuvo encabezada por el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Camilo Orrabalis, acompañado por autoridades provinciales, legisladores, representantes de instituciones educativas y referentes del sector tecnológico y emprendedor.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo visibilizar los conocimientos, las habilidades y los proyectos desarrollados por niñas, niños y jóvenes que participan de la Red de Clubes Digitales. A través de las distintas actividades, la jornada buscará promover el aprendizaje tecnológico, el intercambio de experiencias y el acercamiento de las familias a las herramientas de innovación.

Entre las autoridades presentes en el lanzamiento estuvieron el ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz; los diputados provinciales Rodrigo Sandoval y Blanca Denis; los concejales Marcelo Sosa y María del Carmen Argarañaz; y la subsecretaria de Empleo, Mariángeles Vicentín. También participaron representantes de organismos provinciales, instituciones educativas y entidades vinculadas con el desarrollo tecnológico.

Robótica, inteligencia artificial y videojuegos

Uno de los principales atractivos de la edición 2026 será la competencia de prototipos tecnológicos, en la que participarán diez equipos de Clubes Digitales de la capital y del interior provincial. Los grupos deberán construir dispositivos capaces de evadir obstáculos y probar su funcionamiento en una arena con un circuito similar a un laberinto.

Los participantes se preparan mediante capacitaciones teórico-prácticas semanales, en las que reciben acompañamiento técnico para diseñar, construir y poner en funcionamiento sus prototipos. La competencia permitirá mostrar los resultados del proceso formativo y poner a prueba las soluciones desarrolladas por los equipos.

La jornada también incluirá la presentación de los seis proyectos formoseños que llegaron a las semifinales del concurso nacional Solve for Tomorrow, impulsado por Samsung. A esto se sumará el proyecto CanSat del Club Digital de El Colorado, que representará a Formosa en instancias internacionales el 24 de noviembre.

Otro de los equipos destacados será Bots.DS, que obtuvo el tercer puesto en el ranking nacional de la Copa Robótica Educabot. Su participación permitirá compartir los conocimientos y las habilidades adquiridos en el ámbito de la robótica educativa.

Los videojuegos también tendrán un espacio propio. Se exhibirán las producciones desarrolladas durante la GameJam Formosa, para que el público pueda conocerlas, probarlas e intercambiar experiencias con sus creadores. La actividad estará acompañada por la apertura del Club Digital de Videojuegos, que ofrecerá mentoría y asistencia técnica a los proyectos participantes de la última edición de la GameJam.

Drones, desafíos tecnológicos y emprendedores

Entre las propuestas previstas se encuentra la Zona Drones, que ofrecerá experiencias de pilotaje recreativo. También funcionará AI LAB – Misión: Código Formosa, un escape room tecnológico que planteará desafíos vinculados con la inteligencia artificial.

El programa incluirá una muestra de proyectos de la Red de Clubes Digitales y un espacio destinado a emprendedores locales, con el propósito de acercar al público distintas experiencias de creación e innovación desarrolladas en la provincia.

Además, se realizará el Foro de Futuros, un ámbito de intercambio y reflexión sobre inteligencia artificial, futuro del trabajo, innovación, producción y oportunidades de desarrollo tecnológico desde Formosa. El espacio buscará abrir el debate sobre los cambios que generan las nuevas herramientas y las posibilidades que ofrecen para la formación y la actividad productiva.

Más de 3.800 personas participaron de experiencias formativas

Los Juegos Provinciales Tecnológicos forman parte de las políticas públicas orientadas a ampliar el acceso al conocimiento y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas en todo el territorio formoseño.

Según los datos difundidos por la organización, entre 2018 y 2026 más de 3.800 personas participaron de experiencias formativas vinculadas con los Clubes Digitales. En esos espacios incorporaron conocimientos de programación, robótica, impresión 3D, drones e inteligencia artificial.

El crecimiento también se refleja en la cantidad de iniciativas desarrolladas por los participantes: de un proyecto registrado en 2018 se pasó a 35 proyectos en 2026.

La propuesta se sostiene mediante el trabajo articulado de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría de Empleo, el Instituto Politécnico Formosa, EPICA, el IAS, el Clúster de Innovación Tecnológica y el Colegio Público de Ingenieros de Formosa.

Con esta nueva edición, la organización busca consolidar los Juegos como un espacio de encuentro entre estudiantes, instituciones, familias y la comunidad, donde los conocimientos puedan transformarse en experiencias prácticas y soluciones a distintos desafíos.

La convocatoria está abierta a la comunidad formoseña para el sábado 21 de noviembre, de 9 a 14, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. Allí se podrán conocer los proyectos, participar de las actividades y descubrir las propuestas tecnológicas desarrolladas por niñas, niños y jóvenes de la provincia.