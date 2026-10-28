Formosa fortalece la formación tecnológica para ampliar las oportunidades de innovación entre los jóvenes

Formosa busca fortalecer la formación tecnológica de los jóvenes y promover el desarrollo de soluciones innovadoras a través de instancias de capacitación y acompañamiento. En ese marco, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Ingenieros realizaron una jornada de mentoría para seis equipos de Clubes Digitales que participan en la segunda edición de la competencia Samsung Solve for Tomorrow.

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El encuentro se realizó el sábado 24 de octubre en la sede de la Fundación del Banco Formosa, en la ciudad capital. Los participantes presentaron sus iniciativas y recibieron orientación de especialistas para mejorar sus proyectos, con el objetivo de desarrollar soluciones tecnológicas vinculadas con las necesidades de sus comunidades.

La propuesta apunta a acompañar a los jóvenes más allá de la formación técnica, mediante espacios de intercambio con profesionales que les permitan transformar sus ideas en proyectos concretos. En ese proceso, la articulación entre el Estado, las instituciones profesionales y las organizaciones del ámbito privado busca ampliar las oportunidades de aprendizaje y estimular la innovación local.

El secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, agradeció a la Fundación del Banco Formosa por facilitar sus instalaciones y destacó el trabajo conjunto con el Colegio de Ingenieros, presidido por Darío Vergara. La actividad se enmarca en un convenio de colaboración entre ambas instituciones.

Mentorías para impulsar la innovación juvenil

Orrabalis explicó que la jornada permitió conocer los seis proyectos presentados en el certamen y generar un espacio de intercambio y orientación para fortalecer las propuestas. El funcionario también recordó que Formosa obtuvo el segundo lugar en la edición anterior de la competencia y destacó la capacidad creativa de los participantes.

En ese sentido, señaló que el objetivo es seguir potenciando a los jóvenes desde el Modelo Formoseño, mediante herramientas que les permitan desarrollar sus ideas y transformarlas en soluciones concretas.

La iniciativa apunta a promover la innovación y acompañar a los equipos durante el proceso de elaboración de sus prototipos. El trabajo con especialistas busca aportar conocimientos técnicos para mejorar las propuestas y evaluar su aplicación en el contexto local.

El secretario también destacó el rol de los Clubes Digitales, un programa creado por su área que trabaja con jóvenes facilitadores, muchos de ellos egresados de la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 7 (EPET N.º 7).

El Colegio de Ingenieros aportará equipamiento y asistencia técnica

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros, Darío Vergara, explicó que la participación de la institución contempla dos líneas de trabajo. La primera consiste en establecer vínculos técnicos con los jóvenes para acompañar el desarrollo de sus proyectos y analizar cómo pueden aplicarse las soluciones propuestas en sus comunidades.

"Nos llevamos los contactos de los jóvenes para que ellos participen con algunas de las soluciones tecnológicas que fueron proponiendo, interesados en aplicarlas en su contexto local", señaló Vergara.

La segunda línea de colaboración comprende la donación de equipamientos y componentes electrónicos que serán utilizados en la construcción de los prototipos. Según explicó el titular de la entidad, estos recursos permitirán avanzar en el desarrollo y comprobar el funcionamiento de las iniciativas.

La articulación entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Ingenieros busca acercar a los participantes herramientas, conocimientos y acompañamiento profesional para fortalecer sus capacidades y ampliar las posibilidades de aplicación de sus proyectos.

Con esta jornada, Formosa continúa promoviendo espacios de formación e innovación para las nuevas generaciones, con el objetivo de vincular el aprendizaje tecnológico con la búsqueda de soluciones a problemas concretos de la comunidad.