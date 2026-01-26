EEUU y Corea del Sur acuerdan intensificar su cooperación en submarinos nucleares, según Seúl

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas de Corea del Sur y Estados Unidos ondean juntas en Yongin, Corea del Sur

‍El subsecretario estadounidense de Defensa para Política, Elbridge Colby, y el ministro surcoreano de Defensa, ‍Ahn Gyu-back, acordaron ⁠el lunes, durante unas conversaciones, intensificar la cooperación en la búsqueda por Seúl de un submarino de propulsión nuclear, según informó el Ministerio de Defensa surcoreano.

Colby se encuentra de visita en Seúl en su primer viaje al extranjero en el cargo, que se produce cuando Washington señala que espera que ‌Corea del Sur asuma un papel más ⁠destacado en la disuasión ⁠de Corea del Norte.

En un comunicado, el Ministerio dijo que ambas partes consideraban la cooperación en un ‍submarino de propulsión nuclear como un paso que reforzaría la capacidad de Corea ⁠del Sur para liderar la ‌defensa de la península y elevar la alianza de seguridad.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, publicada el viernes, prevé un papel "más limitado" de EEUU en la disuasión de ‌Corea del ‌Norte, y que Corea del Sur asuma la responsabilidad principal.

Ahn también presionó para que se avance más rápidamente en la transferencia del control operativo en tiempo de guerra ​a Seúl y pidió una coordinación más estrecha de las medidas de seguimiento de la alianza, según el Ministerio.

Colby, máximo responsable de defensa y política exterior del Pentágono, dijo en una publicación en la red social X a su llegada que Corea del ‍Sur es un "aliado modelo" comprometido a aumentar el gasto en defensa en línea con la estrategia regional estadounidense.

Corea del Sur acoge a unos 28.500 soldados estadounidenses y el año pasado se comprometió a aumentar ​el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB, una medida que Colby y otros responsables estadounidenses han ​elogiado por reforzar el papel de Seúl en la disuasión de Corea del Norte.

Colby también ⁠visitará Japón durante su viaje asiático, según informan los medios de comunicación.

Con información de Reuters